Volley Busca: Serie D femminile sempre più convincente, ancora da lavorare per le maschili

Serie D femminile - Sabato grande partita a Busca dove si affrontano le padrone di case e Racconigi. Coach Lamberti si trova a disposizione l'organico al completo e quindi schiera Testa in regia, in diagonale Donadei, bande Cattaneo e Garello, al centro Martinasso e Giraudo con libero Cavallo. Si parte e Busca trova subito una posizione molto quadrata e si impone senza troppi problemi nel primo set lasciando le atlete di Racconigi a 13. “Squadra che vince non si cambia” e anche nel secondo parziale la musica rimane la stessa pur con qualche difficoltà in più. nel 3° set le Buschesi si presentano sempre con la stessa formazione e in 23 minuti chiudono la pratica imponendosi 25-15. Nell'arco della partita un plauso va riconosciuto a Testa, Cattaneo e Donadei, ma in generale tutta la squadra ha messo in campo un’ottima prestazione. Sabato prossimo le ragazze di coach Lamberti saranno impegnate ad Alpignano contro il Pianezza Volley.