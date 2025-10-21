BEA Chieri: le gare del settore giovanile  

Cedono l’Under 17 Gold con Reba e Lettera 22 (14 e 19 ottobre), l’Under 15 Eccellenza con Borgato (18 ottobre), l’Under 19 Uisp con Auxilium Ad Quintum (20 ottobre) e l’Under 17 Uisp nel derby con Unione Basket Collinare (18 ottobre), sconfitta in trasferta per l’Under 15 Femminile con Torino Nord Academy (19 ottobre) e gara al cardiopalma per la DR2 (19 ottobre), con Oasi che la spunta di una sola lunghezza dopo l’over time al PalaGialdo.

U19 GOLD

ACQUA EVA SALUZZO-BEA CHIERI 67-73

Parziali: 26-16; 21-13; 22-15; 14-13

Bea Chieri: Viggiano 27, Picco 4, Galluccio 6, Bechis, Fatone 12, Conti 2, Antanas 12, Nsir 3, Ahia 7, Passatore, Mout . All. Conti, Ass. Manzini

U17 ECCELLENZA

ABA SALUZZO-BEA CHIERI 64-70

Parziali: 17-21; 38-36; 48-57

BEA CHIERI: Borz 13, Milani 9, Giachino 13, Vacca, Cristiano 9, Filane, Menegatti 5, Longo 8, Gaiotti 4, Calò, Beccaria, Coltiletti 9. All. Corrado, Ass. Pirocca.

U14 GOLD

OASI LAURA VICUNA-BEA CHIERI SSDRL 52 – 77

Parziali: 26-21; 34-35; 43-59

OASI: Barone 6, Panella, Nicolosi, Giannazzo 4, Carlo 2, Sgambelluri 2. Chiavassa 6, Bava 14, Bosco 11, Bezzone, Cogato 7, Prandi. All.Pelagrilli , Ass.Catozzi.

BEA CHIERI: Bergano 12, Zanzon 12, Garabello 5, Zvulun, Marocco 14, Ungaro, Fabeni 2, Bonnet 1, Goria 15, Moschillo 6, Vay 10. All.Corrado, Ass.D’Angelo, Acc.Domenino

U14 UISP

BEA CHIERI-OASI BRUINESE 43-41

Parziali: 13-6; 13-19; 34-30

BEA Chieri: Alimi, Burzio, Coman 22, Deiola 2, Dron, Gallo, Mateo, Nardone 4, Paolino 7, Peciarolo, Rigato 2, Spadaro 6, All. Paoletta.

OASI – Bruinese: Bascetta 2, Boscarato, Bozza, Cancian, Cinus, Falbo, Oddenino, Panella 9, Rapone 19, Rivetto 4, Sgambelluri 7, All. Bucci.

U17 GOLD

POLISPORTIVA REBA-BEA CHIERI 50-47

Parziali: 10-11; 25-22; 35-39

REBA: Stano 11, Napolitano 3, Alberti 2, Cacacu 2, Capuzzi, Capato 5, Lefter 2, Totaro 10, De Maria 2, Albrizio, Domenicale 8. All.Marco, Ass. Bosio.

CHIERI: Mastrocola 3, Tarantino 1, Di Giorgio, Fatai 2, De Stefanis 11, Parise, Petrin 2, Bassi 2, Virgilio 6, Di Carlo 7, Spennato 3, D’Amore 10. All. Bonifacio, Ass. Cristina, Acc. Castelli.

BEA CHIERI-LETTERA 22 IVREA 47-78

Parziali: 6-20; 20-36; 32-58

CHIERI: Tarantino 3, Aimi 5, Fatai 2, Destefanis 6, De Mita, Parise 8, Bassi 9, Virgilio 4, Valentini, Basilietti 6, Spennato 2, D’Amore 2. All. Bonifacio, Ass. Cristina, Acc. Castelli.

U15 ECCELLENZA

LOV.US-BEA CHIERI 92-73

Parziali: 28-16; 24-24; 21-12; 19-21

Bea Chieri: Ursu 7, Mouadinne 12, Porcu 11, Marino 3, Arduino, Violante 4, Zuccarello 12, Dalmasso 14, Murolo 1, Mariani 8, Greco, Silvestro 1 . All. Conti, Ass. Manzini.

U19 UISP

BEA CHIERI-AUXILIUM AD QUINTUM 58-77

Parziali: 9-17; 26-39; 35-56

BEA Chieri: Abrate 8, Dalmasso, Frau 5, Marca 5, Massari 3, Ngompe, Pianfetti, Reinaudo 26, Rodinò 3, Rullo 4, Signetti 4, Stella, All. Paoletta, Ass. Pirocca

Auxilium Ad Quintum: Bertonasco 4, Cesarano L. 3, Cesarano M. 13, Durante, Enache 11, Ferrara 12, Galliano 18, Montaruli 7, Rapetta 2, Russo 7, All. Pescara, Ass. Caruso

U17 UISP

BEA CHIERI – UBC CHIERI 38-47

Parziali: 8-12; 19-20; 26-33

BEA Chieri: Lepori 6, MatiasGamba, Ferrando, Chiara 8, Gamba, Pezzoli, Vitrotti 2, Stoian 6, Brusco 6, Ambruoso (K) 10, All. Colli, Ass. Lafiosca.

UBC Chieri: Doria 5, Patanè 2, Merolla, Cavagliato 4, Pallaro, Moisa 10, Mootri 2, PucciMarangon, Romagnolo 13, Franchini 5, Berruto 4, Camout 2, All. Leon, 1 Ass. Bosco, 2 Ass. Uliana.

U15 FEMMINILE

TORINO NORD ACCADEMY – BEA CHIERI SSDRL 76-32

Parziali: 21-2; 41-12; 58-24

BEA CHIERI: Di Dedda 7, Patruno, Mosso 2, Favata 5, Contino 4, Pavone 2, Mazilu 2, Giangualano, Santoro 8, Ballaudi 2. All. Coló, Ass. Ghibaudo

DR2

BEA CHIERI – OASI LAURA VICUNA 70-71 dts

Parziali: 18-16; 31-28; 43-45; 61-61

Bea Chieri: Kezman 14, Picco 15, Giangualano 2, Passatore 5, Bechis 8, Conti 11, Minetti 5, Mosso, Nsir 7, Cristiano, Menegatti 3 . All. D’Arrigo, Ass. Manzini.