Giaguari Torino: domenica in campo l’U15 e l’U18

Sarà ancora il Totta di Borgaretto (TO) ad ospitare le partite interne delle formazioni torinesi della Under 15 e della Under 18. Per i Giaguari lo stadio Nebiolo, inaugurato in questi giorni dopo due anni di lavori di ristrutturazione, rimane ancora off limits.

Ad aprire il pomeriggio di domenica sarà la Under 15, che ospiterà i Blue Stars Busto Arsizio nella seconda giornata del campionato. Esordio assoluto per i bustocchi che, per effetto del ritiro dei Frogs Legnano a pichi giorni dallinizio del torneo, sono rimasti fermi lo scorso weekend, mentre i Giaguari hanno vinto un difficile derby con i Blitz Ciriè dopo una bella battaglia sul campo.

I Blue Stars sono squadra esordiente nel tackle, ma sono preceduti dalle ottime prestazioni ottenute nei campionati giovanili di flag di questa primavera, per cui saranno un avversario non semplice da affrontare per i ragazzi di coach Duranti e coach Serra. I Giaguari visti nel primo tempo contro i Blitz avranno pochi rivali in campionato, ma è il calo nella seconda frazione che desta qualche preoccupazione, ed in settimana il coaching staff lavorerà proprio in questa direzione per presentarsi preparati alla sfida di domenica prossima.

Scende in campo anche la Under 18, come detto, e all’esordio trova i Lions Bergamo, aggiuntisi all’ultimo momento al campionato ma non per questo da sottovalutare.

I Giaguari difendono il titolo conquistato a gennaio all Vigorelli contro i Duchi Ferrara ma, come spesso succede in questa categorie, il ricambio generazionale è stato importante. Il blocco vincente che in pochi anni ha messo le mani sui titoli Under 14, Under 15 e Under 18 è ormai fuori età, e molti sono i giocatori nuovi arrivati dal reclutamento estivo. Qualche riconferma di livello, comunque, c’è, a partire dal quarterback Riccardo Brancaleoni, MVP della finale, Edoardo Ghisio e Giovanbattista Silletta in linea, Giosuè Papeo come ricevitore e Gregorio Marianelli come cornerback. A loro si aggiungono tanti rookie e qualche prestito dai Blitz Ciriè, Reapers Torino e Minotauri Torino.

Starà a coach Pizzimento riuscire a trovare la formula giusta per far performare al meglio questi ragazzi che mancano un po’ di esperienza ma non certo di voglia di imparare e di agonismo.