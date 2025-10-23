Un Club76 da applausi anche nell'infrasettimanale

Secondo turno infrasettimanale in campo per il Club76.

A cominciare dalla B1 del Chieri che, in U18 contro Volpiano, ha vinto al tie break per 2-3 (13-25, 25-20, 23-25, 25-22, 12-15). Un avversario ostico in un campo difficile, ma nonostante le biancoblù non siano state brillanti come in altre occasioni, sono comunque riuscite a portare a casa il risultato.

In Serie B2 l’Alba Volley ha ceduto 3-0 contro Cardano al Campo (25-20, 25-17, 25-19). Cardano al Capo conferma le aspettative di una formazione di vertice, di buona qualità che merita e i favori del pronostico finale. Trasferta difficile, quindi, per le biancoblù, che hanno lottato solo a tratti alla pari con le avversarie. Sabato si torna tra le più rassicuranti mura di casa per dare vita al primo derby con le Braidesi, alle 21, al palazzetto.

Soddisfazione in U18, dove Rasero Teloni L'Alba Volley-Club76 Playasti ha vinto 0-3 contro PVB Canelli Cime Careddu Bosca (8-25, 17-25, 23-25). Prima partita di campionato U18 in cui le “clubbine” non esprimono il loro miglior gioco, ma portano a casa comunque l’intera posta in palio senza troppe difficoltà. Primi tre punti del campionato in cassaforte.

In U16 Gold il Club76 GS Pino Dragone vince 1-3 contro Lapolismile (15-25, 25-21, 20-25, 24-26). Nuova vittoria per il Pino Dragone a casa della Lapolismile. La partita è subito dominata dalle pinesi che, con un bel gioco fluido e costante, vincono agilmente il primo set. Troppa sicurezza incrina il gioco nel secondo set, complice una serie di distrazioni ed errori, anche in battuta. Le ragazze di coach Bonuomo si riprendono il terzo set. Al quarto le avversarie ritrovano la grinta e le Dragone perdono un po’ di concentrazione. In un’altalena di emozioni sul 24 a 21 per Lapolismile, che avrebbe potuto riaprire l’incontro, le ragazze di Pino ribaltano la situazione dimostrando carattere e determinazione e chiudendo set e partita con 26 a 24.

In U16 eccellenza 2010, il Club76 GS Pino Perseo ha vinto 3-1 contro InVolley (26-28, 25-17, 25-21, 25-23). Prima partita casalinga e seconda vittoria consecutiva per la Perseo. Le ragazze di coach Tony partono forte, ma sul 17-23 l’InVolley rimonta e strappa il primo set 28-26. La reazione però non si fa attendere e la Perseo torna in campo determinata e conquista il match.

In Serie D GS Pino Volley Andromeda si impone su Volley Samone per 3-1 (25-17, 25-18, 18-25, 25-21). Buona la seconda per la squadra di punta del GS Pino, allenata da Massimo Campia. Primo e secondo set di buone combinazioni e ottima concentrazione, condotti dall'inizio alla fine i due parziali. Sul 2-0, complice qualche grado di rilassatezza e appagamento, le ragazze del Samone rosicchiano punti importanti e danno lo strappo nel momento giusto per chiudere il set a loro favore. Il quarto (e decisivo) vede una battaglia punto a punto. Le pinesi ritrovano però la giusta determinazione e, una volta agguantata la distanza dalle avversarie, non mollano più. Prossimo appuntamento sabato tra le mura amiche di Pino Torinese, contro la Polisport Chieri.