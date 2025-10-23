Bertram Derthona: al via la vendita dei biglietti per le sfide di novembre

Derthona Basket comunica che a partire dalle ore 14 di oggi, giovedì 23 ottobre, è scattata la vendita dei biglietti per le singole gare del campionato di Serie A Unipol della Bertram Derthona Tortona contro Napoli Basketball , Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia , già vendibili da qualche giorno in combinata attraverso il Nov3mber Pack.

DATE E ORARI PARTITE La partita del 70° anniversario della nascita del Derthona Basket contro i partenopei, valida per la quinta giornata, è in programma domenica 2 novembre alle ore 19, la sfida del settimo turno contro una nobile storica della pallacanestro italiana come Varese si giocherà domenica 9 alle 18 mentre la palla a due della nona giornata con i lagunari, una delle squadre più ambiziose del campionato, verrà alzata alle 18 di domenica 23. Tutte le gare sono in programma al Palazzetto della Cittadella dello Sport di Tortona.

PREZZI Questo il prezzo dei biglietti per le singole gare nei diversi settori:

SETTORE NOME SETTORE PREZZO INTERO PREZZO RID. (U18 e Over 65) UNIVERSITARI P Poltronissime 100€ C1-C2-C3 Poltrone 70 € 50 € A3 Parterre Silver 70 € 49 € A7-A9 Parterre Derthona 55 € 38 € A2-A4 Parterre Bianconero 55 € 38 € B2-B3-B4 Tribuna Bianconera 24 € 17 € 17 € B7-B8 Tribuna Derthona 24 € 17 € 17 € B6 Tribuna Laterale Derthona 24 € 17 € G1-G2-G3 Curva Derthona 14 € 10 €

Due le modalità d’acquisto dei biglietti:

- online su derthonabasket.vivaticket.it

- presso il Derthona Basket Temporary Store di Via Emilia 130 a Tortona dal martedì al venerdì dalle 16:30 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30.

Per gli studenti universitari, l’acquisto dei biglietti è possibile solo recandosi presso il nostro Store presentando il libretto universitario.