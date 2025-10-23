Tuttosport.com

BEA Chieri: spettacolo U13 al PalaGialdo per la Chieri Basketball League

Nella tappa di sabato 18 ottobre, Libertas Moncalieri e Polisportiva Reba confermano il pronostico, imponendo la loro fisicità in semifinale contro BEA Chieri e Basket Pegli
BEA Chieri: spettacolo U13 al PalaGialdo per la Chieri Basketball League

Sabato 18 ottobre 2025 il PalaGialdo di Chieri ha ospitato la tappa Under 13 Femminile della Chieri Basketball League. Per la prima volta in ora in questo torneo, nelle semifinali le due teste di serie Libertas Moncalieri e Polisportiva Reba fanno vedere la maggior fisicità, superando BEA Chieri e Basket Pegli.

Le finali del pomeriggio sono gare più combattute. Pegli riesce a salire sul podio allungando nel primo quarto, nonostante il ritorno a più riprese delle Leoparde, che tengono botta fino all’ultimo minuto. 

Anche la finale è molto combattuta: Reba fa valere i propri centimetri, mentre Moncalieri punta molto sull’intensità di gioco. Solo negli ultimi minuti Libertas segna i canestri decisivi e si aggiudica questa edizione della manifestazione. 

«Anche questa è stata una bellissima giornata di basket – commenta Nicolò Allisiardi, organizzatore della manifestazione – Tutte le ragazze hanno fatto vedere in campo grinta e qualità, divertendosi con la palla a spicchi»

SEMIFINALI

BEA CHIERI – LIBERTAS MONCALIERI   22-78
Parziali (7-23, 9-38, 16-62)

BEA CHIERI: Cicchelli, Sangiorgi, Giardiello, Giangualano 4, Laveglia, Fasano 2, Sacchero 6, Casciato L., Casciato A. 6, Dimonte, Isoardi, Barba 4.
All. D’Angelo, Ass. Colò.

POLISPORTIVA REBA – BASKET PEGLI   87-46

FINALE 3º-4º

BEA CHIERI – BASKET PEGLI   44-47
Parziali (10-16, 19-31, 33-44)

BEA CHIERI: Cicchelli, Sangiorgi, Giardiello, Giangualano 7, Laveglia 1, Fasano 7, Sacchero 6, Casciato L., Casciato A. 5, Dimonte 5, Isoardi, Barba 13.
All. D’Angelo, Ass. Colò.

FINALE 1º-2º

LIBERTAS MONCALIERI – POLISPORTIVA REBA   44-36

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News