BEA Chieri: spettacolo U13 al PalaGialdo per la Chieri Basketball League

Sabato 18 ottobre 2025 il PalaGialdo di Chieri ha ospitato la tappa Under 13 Femminile della Chieri Basketball League. Per la prima volta in ora in questo torneo, nelle semifinali le due teste di serie Libertas Moncalieri e Polisportiva Reba fanno vedere la maggior fisicità, superando BEA Chieri e Basket Pegli.