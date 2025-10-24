Tamburello: torna il Campionato Italiano Master

Fra gli ultimi impegni della stagione 2025 di tamburello open figura anche l’appuntamento con il Campionato Italiano Master, promosso dalla Federazione Italiana Palla Tamburello con il Comitato Regionale Piemonte e il Comitato Provinciale Asti che riporterà con sé il Memorial Beppe Conrotto. Si comincia sabato 25 ottobre alle 11 con la sfida fra la compagine veronese e la rappresentanza bresciana mentre alle 14.30 si scontreranno la formazione che raggruppa Asti e Alessandria e gli sfidanti provenienti dal territorio bergamasco. Domenica alle 10.30 si terrà poi la finale valida per il terzo posto mentre alle 14.30 gran finale con il match che attribuirà invece il primo piazzamento. Ad ospitare gli incontri lo Sferisterio cocconatese, dedicato proprio a Beppe Conrotto.