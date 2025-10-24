Reale Mutua Fenera Chieri ’76: seconda di fila al PalaFenera

La quinta giornata della Serie A1 Tigotà impegna la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al PalaFenera per la seconda partita di fila. La gara, in programma domani, sabato 25 ottobre (fischio d’inizio alle 20,30), oppone le biancoblu a Bergamo.
Spirito e compagne si presentano all’appuntamento dopo il primo successo stagionale per 3-0 ottenuto domenica scorsa contro Busto Arsizio. In classifica vantano 3 punti di vantaggio sulle orobiche che finora si sono imposte soltanto su San Giovanni in Marignano ma hanno portato al tie-break sia Busto sia Novara, facendo peraltro perdere all’Igor il primo punto in questa stagione.
L’ultima sfida fra i due club risale all’1 febbraio, ultima giornata della regular season della passata stagione: vinse Chieri 3-0 portando a sette i successi negli otto precedenti col Volley Bergamo 1991. Considerando anche la precedente società orobica i precedenti in A1 salgono a undici, con un bilancio complessivo di nove affermazioni chieresi a due. Due le ex, una per parte: Stella Nervini e Martina Armini. A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 alla vigilia della gara è l’opposto Anett Nemeth.
Anett, domenica scorsa Chieri ha ottenuto il primo 3-0 della stagione. Cosa vi ha lasciato la partita?
«Rispetto alla partita contro Novara, secondo me contro Busto abbiamo fatto un passo avanti in battuta e anche nel muro e difesa. Molto bene anche la nostra grinta e e il nostro “fuoco”, dobbiamo mantenerli così. Allo stesso tempo penso che possiamo fare ancora meglio e cercheremo di farlo».
Che partita ti aspetti contro Bergamo?
«Sicuramente ci aspettiamo una partita difficile contro un avversario forte che ha avuto una grande stagione l’anno scorso e ha iniziato alla grande anche quest’anno. Bergamo è una squadra giovane e motivata che non smette spingere anche se è in svantaggio. La chiave potrebbe essere mantenere la nostra attenzione su ogni elemento e non mollare mai».
Come sta andando questa tua prima stagione a Chieri?
«Sono molto contenta di essere qui a Chieri. Finora tutto sta andando bene. Mi piace molto come lavoriamo e penso che stiamo formando una buona squadra. Sicuramente ci sono alcune cose dove posso (e possiamo) migliorare, ma sono paziente. La cosa importante è che ci divertiamo quando lavoriamo o giochiamo insieme, sia la squadra sia lo staff».