Dodecarun: Alessandria si sdoppia

«È la terza volta in pochi anni che ospitiamo la marcia ad alto livello – dice Giancarlo Rapetti, direttore tecnico dell’Atletica Alessandria – questa volta tocca alla 20 km, la prova regina della disciplina: una scelta, quella della Fidal nazionale, che prova il buon lavoro che abbiamo fatto negli anni passati».

Tra gli iscritti alla gara, che si svolgerà su un tracciato tra le vie Moccagatta e Galimberti, alcuni azzurri di primissimo piano a partire da Giuseppe Disabato, campione italiano assoluto e medaglia d’argento agli Europei under 20. Disabato, che sulla distanza ha un primato personale di 1 ora 23’01”, è anche il primatista italiano dei 10000 con 39’20”87. In gara anche Alessio Coppola, nel 2024 campione europeo under 18 sui 5000 e – in campo master - la biellese Rosetta La Delfa, 47 anni, sesta ai recenti campionati italiani assoluti.

Dalla marcia alla corsa, con un 3000 in pista valido come tappa numero 16 di Dodecarun. Il circuito si articola su venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Definito il calendario delle ultime quattro prove in programma: il 2 novembre a Pont Saint-Martin (AO) si correrà la Ivery Vertical Running, prova a cronometro di 3,175 km (dislivello 330 metri); il 9 novembre a Borgosesia (VC) il Memorial Mario Frova di cross (6 km); il 16 novembre a Piossasco (TO) la Sei miglia di Piossasco (9,6 km su strada) e il 23 novembre a Castelletto Monferrato (AL) il Giro di Dino (18 km su strada).

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo quindici gare:

UOMINI. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 801 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 747; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 712; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 566; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 461; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 331; 7. Celestre (Atl. Alessandria) 275; 8. Scabbio (Atl. Novese) 265; 9. Perardi (Sport Project VCO) 250; 10. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230. SM35: 1. Sovera 760; 2. Carrera 747; 3. Cane (Frecce Bianche) 218. SM40: 1. Arnaudo 642; 2. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 3. Santimone (Borgeretto ’75) 168; SM45: 1. Trinchero (Brancaleone) 210; 2. Pignocchino (Atl. Monterosa Arnad) 183; 3. Desana (Frecce Bianche) 168. SM50: 1. Zanotti 555; 2. Scabbio 513; 3. Agoglia (Brancaleone) 510 ; SM55: 1. Mogni (Atl. Novese) 191; 2. Fasano (Atl. Novese) 148; 3. Cazzato (Run of Made) 130. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone) 280. SM65: 1. Zucca (Acquirunners) 426. SM70: 1. Torti (Verdenero) 175. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 138.

DONNE. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 952 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 657; 3. Primo (Borgaretto ’75) 647. 4. Laino (Brancaleone Asti) 461; 5. Rabbia (Brancaleone AT) 410; 46. Cammaleri (Borgaretto ’75) 355; 7. Borello (Atl. Canavesana) 262; 8. Giusto (Atl. Pinerolo) 235; 9. Cavalieri (Sisport) 227; 10. Ierardi (Atl. Levante) e Porello (Battaglio Cus TO) 190. SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) e Giancaspero (DK Runners) 70; SF40: 1. Picchianti (Atl.Trecate) 146; 2. L’Epee (Roata Chiusani) 140; 3. Montagner (Atl. Novese) 124. SF45: 1. Laino 393; 2. Gioia (Giannonerunning) 177; 3. Giribaldi (Atl. Novese) 123. SF50: 1. Ferro 669; 2. Giusto 433; 3. Conoscenti (Borgaretto ’75) 234. SF55: 1. Primo 657; 2. Rabbia 460; 2. Cammaleri 431. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 178. SF65: 1. Sulis (Brancaleone) 303. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars) e Borretta (Vittorio Alfieri) 60. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120.