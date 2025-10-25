Verso Autosped BCC Derthona-Umana Reyer Venezia

Secondo impegno casalingo in campionato per l’Autosped BCC Derthona, attesa dalla sfida di altissimo livello contro l’Umana Reyer Venezia. La palla a due dell’incontro è in programma alle ore 18 di domani. La squadra allenata da coach Cutugno è alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre le lagunari guidano la graduatoria insieme a Schio e Sassari a punteggio pieno. Anche questa gara mette di fronte due compagini che hanno entrambe le formazioni – maschile e femminile – nella massima serie.

IL FOCUS SULLE AVVERSARIE – In casa Umana Reyer in estate si è scelta la linea della continuità per quanto riguarda il pacchetto italiane, con una completa e profonda rivoluzione invece nel parco straniere. La squadra allenata da Andrea Mazzon è trainata dal nucleo storico delle italiane che da anni rappresentano lo zoccolo duro della Reyer: Mariella Santucci, Francesca Pan, Martina Fassina, Giuditta Nicolodi, Lorela Cubaj e Matilde Villa (indisponibile domenica in quanto in recupero dall’infortunio al legamento crociato patito in estate) condividono l’esperienza comune a Venezia dall’annata 2022/23. Accanto a loro, per rafforzare il reparto guardie in attesa del rientro di Villa, è arrivata in Laguna Francesca Pasa, reduce dall’esperienza francese all’Asvel e che ha fatto parte (come Santucci, Pan, Fassina e Cubaj) della spedizione italiana a Eurobasket 2025 conclusa con la vittoria della medaglia di bronzo.

Le straniere dell’Umana sono Ivana Dojikic, alla quinta stagione consecutiva in Italia dopo il triennio alla Virtus Bologna e l’esperienza lo scorso anno a Schio, Kaila Charles, che si è unita al roster al termine della stagione WNBA con le Golden State Valkyries, Joyner Holmes – già vista in Italia a Sassari nel 2022/23 (annata conclusa a 18 punti e 8.8 rimbalzi a gara) – e Stephanie Mavunga, alla prima esperienza italiana. La quinta straniera, impiegata solo nell’Opening Day a Battipaglia, è Nikola Dudasova.

Il roster, profondo e ricco di talento, è completato dalle giovani Isabel Hassan, Anna Sablich e Anna D’Este, cresciute nel florido vivaio orogranata.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la sfida è stata una delle ex di giornata, Caterina Dotto : « Domani ci aspetta una gara molto impegnativa contro la Reyer Venezia, una delle squadre più forti del campionato e costruita per fare bene anche in EuroLega. Noi veniamo da un momento difficile, con tre sconfitte consecutive, ma nell’ultimo incontro abbiamo mostrato importanti segnali di crescita, soprattutto nell’intensità e nelle collaborazioni in campo. Ci è mancata la concretizzazione in attacco: le percentuali al tiro non ci hanno premiate, ma l’atteggiamento è stato corretto. Dobbiamo ripartire da lì per continuare a fare passi avanti e provare a mettere in difficoltà una grande squadra come Venezia».

LE EX DELLA GARA – Sono quattro le ex della partita, tutte militanti nelle fila del BCC Derthona: Caterina Dotto (in Laguna dal 2015 al 2018), la capitana Francesca Melchiori (che ha giocato con la Reyer dal 2012 al 2017), Elisa Penna (dal 2012 al 2015 e dal 2019 al 2022) e Francesca Leonardi (a Venezia dal 2017 al 2021).