Biella Motor Team, sorrisi a Sanremo

Nonostante il calendario motoristico italiano stia rallentando, la scuderia continua a essere presente sui tracciati con i propri portacolori, confermando passione e costanza fino all’ultima gara
1 min
Biella Motor Team, sorrisi a Sanremo

 Lo scorso week end il navigatore Ermanno Battaglin si è presentato al via di una gara di grande tradizione, il Rallye Sanremo, che aveva il compito di chiudere il Campionato Italiano Assoluto Rally. In gara con il pilota locale Roberto Annovi, puntavano ad arrivare in fondo alle due intense giornate di gara. Missione compiuta e con la loro Renault Clio RS hanno portato a casa anche il primato in classe N3.

In questo week end, invece, si chiude il Trofeo Italiano Rally con un’altra gara di grande prestigio, il Trofeo AC Como che si corre attorno al lago lombardo. La scuderia biellese presenta, nella gara riservata alle auto storiche, la navigatrice Roberta Steffani che corre al fianco di Alberto Maria Savini su una Opel Kadett GT/E del 3° Raggruppamento, iscritta con il numero 107.

