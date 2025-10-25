Biella Motor Team, sorrisi a Sanremo

Lo scorso week end il navigatore Ermanno Battaglin si è presentato al via di una gara di grande tradizione, il Rallye Sanremo, che aveva il compito di chiudere il Campionato Italiano Assoluto Rally. In gara con il pilota locale Roberto Annovi, puntavano ad arrivare in fondo alle due intense giornate di gara. Missione compiuta e con la loro Renault Clio RS hanno portato a casa anche il primato in classe N3.