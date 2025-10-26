Estasi bianconera: il Derthona vince e interrompe l’imbattibilità di Trapani

Ritorno al Palazzetto dello Sport di Tortona per la Bertram allenata da Mario Fioretti, che accoglie una Trapani Shark imbattuta in campionato con tre vittorie su tre, di cui due in trasferta. Ne esce un sabato sera combattuto, in cui le due squadre alzano il ritmo dopo essersi studiate nel primo quarto. Con il ritorno di Strautins in panchina ma senza minuti di impiego, i Leoni combattono e si portano avanti 53-46 all’intervallo prima di subire il rientro di Trapani nel terzo quarto, con Allen assoluto trascinatore. Il quarto quarto è tutto di capitan Baldasso, che mette a segno tre triple consecutive che consegnano la terza vittoria in campionato (108-100) per la Bertram.

Quarto quarto da incorniciare contro Trapani

Partenza stellare di Vital (25 punti e 4 assist), che sigla i primi 10 punti della serata per i bianconeri, che vanno avanti 14-9 a metà primo quarto. Trapani reagisce con le penetrazioni di Ford e una presenza importante al rimbalzo, mentre capitan Baldasso (22 punti con 6/7 dall’arco) e Cappelletti concludono dall’arco per la parità assoluta sul 19-19. Si alza il ritmo nel secondo quarto, che vede la Bertram raggiungere il +6 (34-28) con un 5-0 di parziale concluso dal semigancio di Olejniczak (12 punti e 8 rimbalzi). La seconda metà del periodo vede Gorham (14 punti, 3 rimbalzi e 3 assist) in grande spolvero con un perfetto viaggio in lunetta e due triple ravvicinate che aumentano il divario sul +8 (43-35) con 2:47 da giocare. Trapani si riavvicina dopo un 2+1 di Eboua, ma Riismaa spara dall’angolo per il gioco da quattro punti. All’intervallo il Derthona conduce 53-46.

Trapani Shark esce dagli spogliatoi con la voglia e le soluzioni giuste, infilando un 11-2 di parziale che riporta i siciliani sul 57-57 dopo la tripla di Allen. L’MVP delle Finali BNXT League 2024-25 è implacabile in questo frangente e trascina i granata al primo vantaggio della serata (60-62) a 5:05 sul cronometro, ma Gorham reagisce subito dall’arco. Ancora una volta Allen punisce dall’arco a meno di un minuto dal termine del terzo quarto, concluso sul 74-72 per gli ospiti. Il quarto quarto si apre con due triple consecutive di Hubb, che riporta avanti la Bertram 78-76. Trapani risponde con sei punti consecutivi di Petrucelli, prima di un altro tentativo dall’arco a segno di Chapman (10 punti con 3/4 dall’arco). La tensione è protagonista nella seconda metà dell’ultima frazione: la rompono Vital e Baldasso, che spara dall’arco per l’88-84 con 3:30 da giocare. Il capitano non raddoppia, triplica: Baldasso infila altre due bombe dal perimetro per il 96-88 bianconero. Il finale è tutto da vivere, con i bianconeri che spengono sul nascere il tentativo di rimonta dei siciliani.

Bertram Derthona Tortona - Trapani Shark 108-100

Parziali (19-19, 53-46, 72-74)

Tortona: Vital 25, Hubb 10, Gorham 14, Manjon 7, Pecchia 2, Chapman 10, Tandia N.E., Strautins N.E., Baldasso 22, Olejniczak 12, Biligha 2, Riismaa 4. All. Fioretti.

Trapani: Cappelletti 7, Eboua 10, Ford 10, Arcidiacono, Rossato 8, Alibegovic 17, Allen 22, Pugliatti N.E., Petrucelli 10, Sanogo 2, Hurt 14. All. Repesa.

Arbitri: Mazzoni di Grosseto, Quarta di Torino, Valzani di Taranto.