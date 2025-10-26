Basket College Novara-Biella, gara rinviata: “Confidiamo nella ragionevolezza del Giudice Sportivo”

Non si è disputata la gara di Serie C Unica tra Basket College Novara e Biella Teens Basket , in programma sabato 25 ottobre al PalaVerdi.

Il motivo: un ritardo imprevisto nella conclusione di una manifestazione nazionale di tennis tavolo di Serie B, che si stava tenendo nello stesso impianto e che ha reso impossibile l’avvio regolare della partita all’orario previsto (le 18:30).

La società novarese, presente sul posto con tutto lo staff tecnico e la prima squadra, ha tentato fino all’ultimo di permettere il regolare svolgimento della gara, proponendo sia il trasferimento presso la palestra “Bellini”, sia un posticipo d’orario di circa un’ora.

Il campo del PalaVerdi, infatti, sarebbe stato pienamente disponibile già alle 18:40, ma — su sollecitazione della formazione ospite — gli arbitri hanno decretato alle 18:29 la non disputabilità dell’incontro, chiudendo di fatto la giornata sportiva.

A complicare ulteriormente la vicenda, il Basket College ricorda come la società avesse già richiesto per due volte (2 e 6 settembre) lo spostamento della gara, ricevendo assenso da Biella, ma che, per un disguido tecnico, la variazione non sarebbe stata recepita.

«Appare difficile comprendere come, dopo aver dato disponibilità a uno spostamento alle ore 20, Biella non abbia voluto attendere pochi minuti in più per permettere il regolare svolgimento della partita — fanno sapere dal club novarese —, soprattutto in considerazione del fatto che il campo era in procinto di liberarsi».

Il Basket College sottolinea inoltre come, pur utilizzando un impianto comunale in concessione non esclusiva, la società abbia sempre garantito il corretto svolgimento di tutte le gare casalinghe nei tanti anni di partecipazione ai campionati di Serie C.

«Questa sarebbe, in assoluto, la prima infrazione di tale natura – aggiungono dalla società – e un eventuale 20-0 a tavolino sarebbe una sanzione sproporzionata rispetto ai fatti e allo spirito sportivo che ci contraddistingue».

La dirigenza del College ha già trasmesso al Giudice Sportivo tutta la documentazione utile, confidando in una valutazione serena e nella possibilità di disputare l’incontro in altra data, nel rispetto della regolarità del campionato e del pubblico che attendeva una sfida molto sentita.

«Ringraziamo i nostri tifosi per la vicinanza e la fiducia — conclude la società — continueremo, come sempre, a difendere i colori della nostra città con correttezza e passione, dentro e fuori dal campo».