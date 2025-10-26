Derthona, Coach Fioretti: “Vittoria bella contro una squadra forte: complimenti ai ragazzi”

E' un Mario Fioretti visibilmente soddisfatto per il terzo successo in campionato su quattro partite, con tanto di caduta dell'imbattibilità di Trapani.

«Una vittoria sicuramente molto bella contro una squadra molto forte, ben allenata, con un gioco onestamente difficile da fermare, per fisicità, atletismo e talento una delle squadre più pericolose del campionato» è l'esordio in conferenza stampa del coach della Bertram Derthona Tortona a commento del 108-100 dei bianconeri sui siciliani nella quarta giornata di Serie A Unipol. «Abbiamo fatto un buon lavoro in attacco, muovendo la palla e trovando soluzioni interne che non erano facili. Abbiamo avuto problemi soprattutto all'inizio a rimbalzo, che dopo abbiamo sistemato e pareggiato questa statistica. Complimenti ai ragazzi che, anche andando sotto, hanno tenuto la testa alta, finendo in crescendo»

Dopo i 107 punti segnati nella prima gara casalinga, la squadra ha fatto ancora meglio alla seconda uscita davanti al pubblico amico: «Far più di 100 punti fa piacere, volevamo e ci siamo riusciti a tenere un ritmo alto dopo aver comunque difeso, non andando all'arma bianca ma trovando il giusto mix tra campo aperto e la soluzione di tiro a metà campo. Ovviamente, nell'essere aggressivi sulla palla, in tutta onestà abbiamo fatto fatica in certi momenti un po' a rimbalzo, qualche canestro facile regalato, ci piacerebbe giocare così in attacco e fare meglio in difesa. Tommaso [Baldasso] e Christian [Vital] hanno fatto una partita importantissima, in certi momenti anche prendendosi la squadra sulle spalle ed è innegabile che devi avere anche giocate dei singoli per vincere partite di questo tipo».

Si è rivisto per la prima volta a referto dopo la lunga assenza Arturs Strautins: «Arturs è sulla buona strada, ci vorranno ancora due o tre settimane per rivederlo in campo, se tutto va bene. Sta rientrando pian piano con la squadra», chiude Fioretti.