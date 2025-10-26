Polisportiva Pasta: pronto riscatto per le Grifone!

Dopo lo stop della scorsa settimana, le Grifone ritrovano immediatamente il sorriso e i due punti, superando tra le mura amiche le giovani e talentuose Kangaroos nella terza giornata di Serie B Femminile . Una prova di carattere e solidità, costruita fin dalla palla a due, che permette a coach Cagnazzi di gestire ampie rotazioni e di ottenere il riscatto desiderato.

LA GARA

Coach Cagnazzi parte con Isoardi B., Isoardi A., Parlani, Gregori e Carfora, mentre coach Terzolo risponde con Balbo, Cellino, Chessa, Conti e Casasole. Dopo una breve fase di studio, sono le ospiti a sbloccare il tabellone con uno 0-3 iniziale. La reazione delle Grifone è però immediata: aumento dell’intensità difensiva, palloni recuperati e transizioni ben gestite che producono canestri di qualità. Il primo quarto si chiude sul 17-6 per le padrone di casa. La seconda frazione vive di due momenti distinti: le rivaltesi continuano ad allungare nei primi minuti, poi qualche problema di falli e un po’ di nervosismo permettono alle Kangaroos di rientrare parzialmente. All’intervallo il punteggio è 32-22 per le Grifone.

Al rientro dagli spogliatoi la partita prende una direzione definitiva: le gialloblù alzano ulteriormente l’asticella in difesa, con Marsili e Ciuffardi pronte a correre in campo aperto e trasformare i recuperi in punti facili. Il parziale di 24-7 del terzo quarto di fatto chiude il match. L’ultima decina è di gestione e controllo: Alessandra Isoardi indirizza la fase finale, le compagne amministrano con maturità e le Grifone conquistano una vittoria netta e meritata.

IL COMMENTO

Coach Cagnazzi: «Sono molto contento della reazione della squadra dopo l’ultima partita. Contro una squadra molto più giovane potevamo soffrire la loro freschezza e voglia di correre, invece è diventato il nostro punto di forza. Abbiamo conquistato due punti che ci danno morale per continuare a lavorare duro in vista delle prossime gare».

POLISPORTIVA PASTA - KANGAROOS SPORT 80-39

Parziali (17-6; 32-22; 56-29)

PASTA: Isoardi A. 21, Isoardi B. 9, Parlani 4, Carfora 10, Iagulli, Stuerdo, Gregori 8, Ciuffardi 11, Marsili 15, Calvetto 2. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan.

KANGAROOS: Balbo 1, Musso, Romano 2, Conti 5, Cellino 7, Chessa 7, Bavuso, Marannano 4, Lupo 5, Bechis, Casasole 8. All. Terzolo.