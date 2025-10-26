Tuttosport.com

USD Tennis Beinasco: tre punti prezioni in serie A1, pareggio in A2 femminile

Tre punti vitali contro TC Prato per le ragazze della serie A1, ottimo pareggio invece in serie A2 sui campi del Circolo Tennis Eur
4 min
USD Tennis Beinasco: tre punti prezioni in serie A1, pareggio in A2 femminile© Elena Vetere

Tre punti vitali per l'USD Tennis Beinasco in serie A1 femminile a squadre. Sono arrivati nella 4.a giornata del massimo campionato, tra le mura amiche, contro le classifiche antagoniste del TC Prato. Un rotondo e meritato 3-1 che rilancia le ambizioni del club piemontese, presieduto da Sergio Testa, anche in ottica play off. Decisivo, e questa volta a favore, il doppio, vinto dal tandem Rossi/Bara su quello avversario (Turini/Ricci), in due set (6-4 6-3) e sempre con il comando delle operazioni ben saldo. In precedenza erano arrivate le vittorie in singolare di Irina Bara e Jennifer Ruggeri. In due frazioni quella della tennista di origine rumena tesserata per il Beinasco, contro la francese Emeline Dartron (7-5 6-0) e in rimonta quella della Ruggeri, ai danni di Tatiana Pieri sullo score di 3-6 6-0 6-2. Brava Irina Bara a far proprio il primo set, che dopo una sua partenza a razzo (3-0) si era complicato e aveva visto la transalpina passare in testa sul 5-4. Reazione della racchetta del Beinasco e chiusura al 12° gioco. Un epilogo che da un lato ha dato ulteriore spinta a Irina Bara e dall’altro ha messo al tappeto la sua avversaria che nel secondo set non è più riuscita ad opporre un’adeguata resistenza come fotografato dallo score in favore della vincitrice.

Merita un applauso anche la Ruggeri, ancora imbattuta in A1 nella corrente stagione a livello di singolari. Nella prima frazione la portacolori del circolo piemontese si è fatta imbrigliare dal gioco regolare della toscana, una sorta di piccolo muro da fondo campo in grado di ribattere ogni colpo. La Ruggeri ha così dovuto aumentare i giri del proprio motore, usando il diritto per comandare gli scambi e chiuderli. Lo ha fatto con costanza e senza fretta e i risultati si sono visti. Domenica prossima l’USD Tennis Beinasco farà visita al CT Palermo, oggi battuto nettamente in trasferta dalle campionesse d’Italia in carica dell’AT Verona. Il club siciliano è a 5 punti in classifica, il Beinasco a 4, gli stessi del TC Prato. Sarà un testa a testa importante per la lettura degli scenari definitivi o quasi del girone.

L’USD Tennis Beinasco ha invece pareggiato 2-2 in serie A2 femminile sui campi del Circolo Tennis Eur. Bella vittoria di Gaia Maduzzi, di colpi e cuore contro la più esperta Alice Matteucci (6-4 2-6 7-5) in due ore e 31 minuti e così di Anastasia Grymalska contro Lucia Llorca Cortez (6-4 6-3). Nel terzo singolare Giulia Pairone ha ceduto 7-5 al terzo set a Gaia Mais e il pareggio delle padrone di casa è giunto dal doppio vinto 10-8 al match tie-break dal tandem Cortez/Mais su Pieragostini/Dibenedetto. Domenica 2 novembre il Beinasco, in un girone molto equilibrato, tornerà a giocare in casa e sarà opposto al Cus Catania.

