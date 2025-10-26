USD Tennis Beinasco: tre punti prezioni in serie A1, pareggio in A2 femminile

Tre punti vitali per l' USD Tennis Beinasco in serie A1 femminile a squadre. Sono arrivati nella 4.a giornata del massimo campionato, tra le mura amiche, contro le classifiche antagoniste del TC Prato . Un rotondo e meritato 3-1 che rilancia le ambizioni del club piemontese, presieduto da Sergio Testa, anche in ottica play off. Decisivo, e questa volta a favore, il doppio, vinto dal tandem Rossi/Bara su quello avversario (Turini/Ricci), in due set (6-4 6-3) e sempre con il comando delle operazioni ben saldo. In precedenza erano arrivate le vittorie in singolare di Irina Bara e Jennifer Ruggeri. In due frazioni quella della tennista di origine rumena tesserata per il Beinasco, contro la francese Emeline Dartron (7-5 6-0) e in rimonta quella della Ruggeri, ai danni di Tatiana Pieri sullo score di 3-6 6-0 6-2. Brava Irina Bara a far proprio il primo set, che dopo una sua partenza a razzo (3-0) si era complicato e aveva visto la transalpina passare in testa sul 5-4. Reazione della racchetta del Beinasco e chiusura al 12° gioco. Un epilogo che da un lato ha dato ulteriore spinta a Irina Bara e dall’altro ha messo al tappeto la sua avversaria che nel secondo set non è più riuscita ad opporre un’adeguata resistenza come fotografato dallo score in favore della vincitrice.

Merita un applauso anche la Ruggeri, ancora imbattuta in A1 nella corrente stagione a livello di singolari. Nella prima frazione la portacolori del circolo piemontese si è fatta imbrigliare dal gioco regolare della toscana, una sorta di piccolo muro da fondo campo in grado di ribattere ogni colpo. La Ruggeri ha così dovuto aumentare i giri del proprio motore, usando il diritto per comandare gli scambi e chiuderli. Lo ha fatto con costanza e senza fretta e i risultati si sono visti. Domenica prossima l’USD Tennis Beinasco farà visita al CT Palermo, oggi battuto nettamente in trasferta dalle campionesse d’Italia in carica dell’AT Verona. Il club siciliano è a 5 punti in classifica, il Beinasco a 4, gli stessi del TC Prato. Sarà un testa a testa importante per la lettura degli scenari definitivi o quasi del girone.