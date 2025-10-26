BCC Derthona lotta ma cede alla Reyer Venezia

Primo periodo contraddistinto dalla grande fisicità alla Cittadella dello Sport: l’Autosped resiste al break iniziale della Reyer, reagisce e chiude in svantaggio 14-16 al 10’. Nella seconda frazione l’Autosped trova con meno continuità la via del canestro e le lagunari, sfruttando gli extra possessi, allungano sino al 24-39 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la formazione biancorossa si riavvicina nel parziale, prima di subire un break di 0-13 che consente alla Reyer di allungare sino al 36-62 del 30’. Nell’ultimo periodo l’Autosped torna ad alzare il livello del proprio gioco, trova alcuni canestri da tre punti e in contropiede e riduce il divario sino al 57-72 finale.

Le parole di Caterina Dotto: «La partita è stata difficile, il periodo è complesso non solo per le sconfitte ma anche per gli infortuni, che non devono essere un alibi ma sicuramente rendono più complicato il lavoro. Dobbiamo avere fiducia in noi stesse, abbiamo l’energia per potere giocare a questo livello. È necessario estendere i minuti in cui reagiamo per più tempo nel corso della gara, ma sono fiduciosa che questo possa accadere nel breve periodo».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «In mezzo a tante difficoltà numeriche e tecniche, siamo riuscite a fare una prestazione dignitosa e coraggiosa fino all’ultimo istante della gara. Pure con alti e bassi e contro una squadra di alto livello europeo. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, le performances arriveranno. Contro squadre come Venezia non si possono fare errori, perché sono team che non perdonano».

Autosped BCC Derthona-Umana Reyer Venezia 57-72

Parziali (14-16, 24-39, 36-62)

BCC Derthona: Dotto 13, Kunaiyi 11, Fontaine ne, Conte 8, Toffolo ne, Leonardi 6, Lokoka, Arado ne, Suarez 8, Cocuzza ne, Melchiori 7, Penna 4. All. Cutugno

Venezia: Charles 11, Nicolodi 5, Pasa 6, Cubaj 4, Dojkic 10, Fassina 9, Santucci 6, Mavunga 16, Holmes 5, Hassan. All. Mazzon