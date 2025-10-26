MA Acqua S.Bernardo Cuneo: la prima in casa in SuperLega non si scorda mai

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo mette a segno la prima vittoria stagionale da tre punti pieni in casa, nell’esordio casalingo di fronte a 3.067 spettatori. Uno scontro diretto quello contro Cisterna Volley che porta temporaneamente i biancoblù al terzo posto della classifica di SuperLega; ovviamente un dato che i cuneesi si godranno con piena coscienza che si è alla seconda giornata e il cammino è lungo e in salita.

Tuttavia da sottolineare la prestazione convincente dei biancoblù che hanno mantenuto le redini del gioco per tutto il tempo, sostenuti ininterrottamente dal proprio pubblico. Anche i diversi cambi in campo provati dal tecnico pontino sono stati vani, l’attenzione e la determinazione cuneese hanno avuto il sopravvento.

Eletto MVP del match il regista cuneese, Michele Baranowicz premiato da Andrea Paoli di Opera Srl, sponsor del match day.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Morato schiera: Fanizza palleggio, Barotto opposto, Plak e Mazzone al centro, Lanza e Bayram schiacciatori; Currie (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Complimenti davvero a tutti, sono stati molto bravi. Baranowicz ha giocato una partita straordinaria, nel secondo set abbiamo avuto, credo, il 100% di cambio palla. L’inizio del terzo set un pelo da rivedere su alcune situazioni, ma era anche molto importante per sbloccarci e far vedere al pubblico (non male un pubblico così!) che ci siamo e siamo pronti a combattere».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 in trasferta a Monza ospiti del Vero Volley Monza all’OpiquadArena; terza gara di andata del campionato di SuperLega. Cuneo tornerà a giocare in casa Sabato 1° novembre alle ore 18.00 in diretta Rai Sport oltre a VBTV ospitando Piacenza.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cisterna Volley 3-0

Parziali (25-19, 25-18, 25-19)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 14, Stefanović 9, Codarin 9, Sedlacek 9, Zaytsev 8; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo, Oberto. N.e. Bonomi, Giraudo, Copelli, Colasanti, Sala (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 47%; Attacco: 61%; Muri 7; Ace 6.

Cisterna Volley: Fanizza 1, Barotto 3, Plak 4, Mazzone 8, Lanza 8, Bayram 5; Currie (L1); Tarumi, Salsi, Guzzo 6, Muniz De Oliveira 1. N.e. Diamantini, Tosti, Finauri (L2). All.: Daniele Morato. II All.: Paolo Falabella. III All.: Elio Tommasino. Ricezione positiva: 55%; Attacco: 40%; Muri 2; Ace 4.

Durata set: 24’, 25’, 27’.

Durata totale: 76’.

Arbitri: Michele Brunelli, Alessandro Rossi, Michele Marconi.