Secondo stop per l’IVECO CUS Torino Rugby femminile

Sconfitta nella seconda giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi per 12-34 in casa contro il Rugby Colorno. Le universitarie hanno giocato in quattordici dal ventitreesimo del secondo tempo. Queste le parole di coach Carbone a fine match: «E' stata la partita che ci aspettavamo, loro fisicamente superiori ma noi abbiamo reagito molto bene dal punto di vista tecnico e tattico. Abbiamo giocato tantissimo alla mano, le abbiamo messe in difficoltà, abbiamo fatto tanti break. Ci è mancato solo il guizzo finale per conquistare qualche punto in più ma sono molto soddisfatto delle ragazze. Abbiamo fatto dodici punti che non è mai facile contro una corazzata come Colorno e sicuramente questa partita ci è servita per avere fiducia nel nostro gioco e a poter migliorarlo per le prossime partite»