Secondo stop per l’IVECO CUS Torino Rugby femminile

Sconfitta nella seconda giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi per 12-34 in casa contro il Rugby Colorno. Le universitarie hanno giocato in quattordici dal ventitreesimo del secondo tempo. Queste le parole di coach Carbone a fine match: «E' stata la partita che ci aspettavamo, loro fisicamente superiori ma noi abbiamo reagito molto bene dal punto di vista tecnico e tattico. Abbiamo giocato tantissimo alla mano, le abbiamo messe in difficoltà, abbiamo fatto tanti break. Ci è mancato solo il guizzo finale per conquistare qualche punto in più ma sono molto soddisfatto delle ragazze. Abbiamo fatto dodici punti che non è mai facile contro una corazzata come Colorno e sicuramente questa partita ci è servita per avere fiducia nel nostro gioco e a poter migliorarlo per le prossime partite»
Prossimo appuntamento nuovamente in casa all’Albonico. Domenica 2 novembre le cussine saranno impegnate contro la Benetton Rugby Treviso, kick off fissato alle 12.30.
Torino, Campo Angelo Albonico, domenica 26 ottobre 2025 ore 14,30
Serie A Elite Femminile – II Giornata
IVECO CUS TORINO v SIA-MPL RUGBY COLORNO 12-34
Marcatrici: p.t. 1’ m. Antonazzo nt (0-5), 9’ m. Capurro tr. Montanari (0-12), 15’ Montanari nt (0-17), 27’ m. Andreoli tr. Montanari (0-24) s.t. 48’ m. Pirpiliu tr. Pantaleoni (7-24), 54’ m. Antonazzo nt (7-29), 56’ m. Maietti nt (12-29), 64’ m. Locatelli nt (12-34)
IVECO CUS Torino: Borello, Pecci, Floris, Piva, Pantaleoni, Gronda (C), Pirpiliu, De Robertis, Weigel, Luoni, Zoboli (50’ Maietti), Citino, Salvatore (43’ Sallam, 55’ Donà), Parodi, Reverso (43’ Dambros). A disposizione: Epifani, Soriga, Di Luca
All.: Carbone
SIA-MPL RUGBY COLORNO: Serio (77’ Ruggio); Montanari (58’ Mannini), Petretti (72’ Akosa), Bonaldo, Locatelli; Capurro (C), Rosini; Antonazzo, Jelic, Andreoli; Fedrighi (68’ Vanni), Carnevali; Dosi, Angeli (58’ Casolin), Francillo. A disposizione: Sarzi Braga, Bortolotti, Bouzid
All.: Mordacci
Arb: Costa (GE)
AA1 Catagini (TO), AA2 Bettinelli (TO)
Cartellini:
Calciatori: Montanari (2/5), Capurro (0/1), Pantaleoni (1/2)
Note: giornata soleggiata e ventosa, circa 16°, campo in buone condizioni
Punti conquistati in classifica: Rugby Colorno 5, CUS Torino 0
Player of the Match: Alice Antonazzo (SIA-MPL Rugby Colorno)