Giaguari Torino: la seconda settimana dei campionati giovanili

Anche per la seconda settimana dei campionati giovanili, i Giaguari terminano la giornata con una vittoria ed una sconfitta. Erano di scena la Under 15 , che ha perso 36-14 contro i Blue Stars Busto Arsizio , e la Under 18 , che ha vinto abbastanza agevolmente 53-20 contro i Lions Bergamo .

La formazione Under 15, reduce dalla bella e sofferta vittoria contro i Blitz Ciriè la settimana scorsa, hanno ben tenuto il campo per tre quarti contro i Blue Stars Busto Arsizio, cedendo nel quarto quarto, quando gli ospiti hsnno premuto sull’acceleratore e segnato i punti che hanno definitivamente sancito la differenza tra le due compagini.

Dopo un primo quarto senza segnature, erano i bustocchi a varcare per primi la goal line avversaria con due touchdown da 65 yard, uno su passaggio ed uno su corsa, uno solo dei quali trasformato. Prima dell’intervallo i Giaguari, che fino a quel momento avevano faticato molto a muovere palla, trovavano la via dell’end zone avversaria a pochissimo dal termine del secondo quarto con una corsa di Borri che metteva la ciliegina sulla torta di un drive interamente gestito dalle corse del running back Torinese.

Ad inizio secondo tempo i Giaguari arrivavano al pareggio ancora con Borri, ma i Blue Stars rispondevano da par loro con un altro touchdown pass. Nell’ultima frazione di gioco erano proprio i Blue Stars a venire fuori prepotentemente con due segnature, entrambe trasformate, che assegnavano definitivamente l’incontro ai lombardi con il punteggio di 36-14.

Nella seconda metà del pomeriggio, toccava alla Under 18 iniziare la propria difesa al titolo di categoria conquistato lo scorso anno, contro i Lions Bergamo. Arrivati a Torino a ranghi più che ridotti i bergamaschi non si sono, comunque mai tirati indietro e, sebbene la partita non sia mai stata in discussione, hanno onorato il campo con una prestazione tutto cuore, che non ha però avuto la meglio nei confronti dei Giaguari.

Avvio al fulmicotone dei Giaguari, che andavano a segno con Brancaleoni, recuperavano il successivo kickoff grazie anche al vento che accorciava decisamente la gittata del calcio, e raddoppiavano ancora con Brancaleoni.

L’interminabile primo quarto vedeva ancora la segnatura di Cuccia su passaggio di Brancaleoni, il touchdown dei Lions che uccellavano la difesa dei Giaguari con un bel passaggio, per poi finire con il nuovo allungo giallonero grazie ad una segnatura di Giosuè Papeo su ritorno di kickoff.

I Giaguari allungavano ancora grazie ad una safety di Solero, ma subivano un’altra segnatura su passaggio da parte dei Lions.

Due touchdown pass di Brancaleoni su Mattia Papeo e su Piacentini, chiudevano la prima frazione di gioco sul punteggio di 40-13 in favore dei torinesi.

Nella ripresa la musica non cambiava, con i Giaguari ancora a segno con Mattia Papeo nel terzo e nel quarto quarto, con nel mezzo la terza segnatura dei Lions, per fissare il punteggio sul 53-20 finale.

La prossima settimana la Under 15 osserverà un turno di riposo mentre la Under 18 ospiterà i Seamen Milano e la Under 21 renderà visita ai Lazio Marines a Roma.