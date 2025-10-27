Il Gulliver Derthona vince in volata al Camagna contro la Nervianese

Al Pala Camagna di Tortona ad avere la meglio dopo una partita combattuta è il Derthona. Dopo un primo quarto in difficoltà per i Leoni che si fanno riprende il gap iniziale dai lombardi concedendo canestri facili, la squadra bianconera rimane sempre aggrappata al punteggio andando negli spogliatoi sul 43-48 in favore degli ospiti. Nel terzo quarto la storia cambia, la tripla di Bellinaso sigla il 13-3 di parziale permettendo al Derthona di andare in vantaggio (58-57 al 25’). Dopo cinque minuti di botta – risposta delle squadre, i leoni danno un primo strappo al match portandosi sul +6. La reazione lombarda però non si fa attendere mettendo in discussione la gara. Gli ultimi 90 secondi del match sono infuocati caratterizzati dalla lotteria ai liberi. Le squadre sono in equilibrio totale (78-78), il due su due ai liberi di Josovic danno ossigeno al Derthona che intravede la fine. Nerviano tenta il pareggio ma una super stoppata di Coulibaly nega il canestro a Tapparo. Taverna risponde ai liberi di Airaghi, con un uno su due siglando il +2 per Tortona a 8 secondi dal termine concedendo ai lombardi l’ultima azione. Nerviano non segna e il Gulliver conquista un’importantissima vittoria, la seconda in campionato andando a quota 4 punti.

Prossimo impegno per il Gulliver sabato 1° novembre alle 19 a Bergamo contro la Blu Orobica Bergamo.

Gulliver Derthona – Invalves Nervianese 82-80

Parziali (20-26, 43-48, 67-63)

Derthona: Di Meo 11, Fogliato 4, Bottelli 13 (5/6 ai liberi, Bresciani 2, Borasi, Yally ne, Wilkinson, Bellinaso 14 (4/7 da tre), Coulibaly 14 (6/7 da due, 9 reb), Solazzi 2, Josovic 18 (7/8 ai liberi, 8 reb), Taverna 4. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi.

Nervianese: Cemmi 10, Bonavida 21, Bonacci ne, Goodman 4, Bianchi 4, Peri 8, Montanari 12, Grillo ne, Manganotti 2, Airaghi 9, Tapparo 10. All.Barbarossa.