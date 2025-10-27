Avigliana Basket protagonista in trasferta contro Campus Monferrato

Avigliana, a differenza di quanto avvenuto nel match di esordio, in avvio di gara si trova a dover affrontare forti difficoltà realizzative, Campus Monferrato impone la sua fisicità e approfitta dell'appannamento delle ospiti per portarsi quasi in doppia cifra di vantaggio, cosa che in una gara non ad alto punteggio potrebbe risultare decisiva.

Grande merito delle Greens è, invece, quello di non disunirsi, lottare su ogni possesso difensivo cambiando decisamente faccia nella propria metà campo e cercando con pazienza delle soluzioni in attacco. Con 13 punti di parziale a proprio vantaggio nell'ultimo periodo Avigliana si aggiudica quindi un match intenso, fisico, ma corretto, che ha sicuramente appassionato e divertito il numeroso pubblico presente a Casale Monferrato.

Coach Spampinato: «Non è stata una serata semplice, Campus si è dimostrato un avversario determinato come da tradizione, abbiamo patito soprattutto il fatto di non riuscire ad essere fluide in attacco nella prima metà di partita, ma le ragazze sono state bravissime a recuperare la gara, possesso dopo possesso nella propria metà campo e quando difendiamo in questo modo, concentrate e determinate, tutto è possibile. Siamo solo all'inizio della stagione, ma hanno già dato una bella dimostrazione di gruppo questa sera».

Le Greens avranno ora da calendario un turno di riposo, per poi affrontare una nuova insidiosa trasferta contro Cerrus a Cerano il 7/11.

Campus Monferrato - Avigliana Basket 38-46

Parziali (7-8; 19-14; 12-13; 5-18)

Avigliana Basket: Viana 6, Ciuti 10, Maschera 1, Rinaudo, Bruno, Di Leo 8, Caudera 7, Tamini Ankarstad 7, Lupo 4, Alberto 3. All.re Spampinato - Ass. Brolatti - Manuguerra.