Storm Pinerolo: le partite del weekend

Sabato a Merano, i ragazzi della categoria U16 , in collaborazione con i Milano Devils, hanno affrontato la formazione locale in una sfida intensa. I padroni di casa hanno avuto la meglio, chiudendo con il risultato di 6-1, ma gli Storm hanno mostrato determinazione e spirito di squadra fino all’ultimo minuto.

Sul ghiaccio di casa, sempre sabato sera, è stata la volta della categoria IHL1 contro i Valpellice Bulldogs. Una partita combattuta, ricca di emozioni, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine. Dopo i tempi regolamentari chiusi sul 2-2, la sfida si è decisa solo ai rigori, dove i Bulldogs sono riusciti a strappare la vittoria per 3-2.

Nel frattempo, a Como, i più giovani della categoria U12 hanno dato prova di coraggio e voglia di crescere. Per molte new entry è stata un’esperienza preziosa, affrontata con entusiasmo e determinazione. Ogni partita è un passo in più verso la consapevolezza e la maturità sul ghiaccio, l’esperienza si costruisce giorno dopo giorno.

Domenica, al PalaTazzoli di Torino, gli U14 hanno regalato spettacolo contro il Varese, imponendosi con un netto 8-2. Una prestazione convincente, fatta di grinta, velocità e grande gioco di squadra.

Sempre domenica, ma sul ghiaccio di casa, gli U19 hanno affrontato l’Asiago. La partita è iniziata nel migliore dei modi: dopo il primo periodo i nostri erano avanti 2-0, grazie a ritmo e determinazione. Nella seconda metà di gara, però, l’Asiago ha trovato la rimonta e si è imposto con il risultato finale di 8-3. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato un ottimo avvio e una mentalità combattiva che sarà fondamentale nelle prossime sfide.