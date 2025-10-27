Club76: i risultati del weekend 

Le ragazze di coach Nicola Negro in Serie A1 sabato sera hanno nuovamente vinto 3-0 in casa al Palafenera di Chieri, affrontando Volley Bergamo (28-18, 25-19, 25-14). Da segnalare la presenza nel roster della giovane Lara Bonino che, con il numero 3, è stata convocata per sostituire Karla Antunovic. Una grande soddisfazione per il Club76 e, in particolare, il Playasti, di cui Bonino è parte, in B1 e U18.

In Serie B1, il Club ’76 Fenera Chieri cede 1-3 contro CUS Torino (18-25, 25-19, 14-25, 20-25). Una bella gara quella vista ieri, domenica, al PalaFenera di Chieri, che ha visto le padrone di casa affrontare il Cus Torino: un vero derby Fenera tra le attuali atlete del club e una squadra composta in assoluta maggioranza da atlete Ex Fenera, che hanno terminato a Chieri la loro attività giovanile e da Chieri si sono affacciate nel volley professionistico. Il Cus Torino prende i tre punti in palio in virtù di una maggiore concretezza e di un gioco più efficace interpretato da giocatrici già rodate nella categoria. Chieri sbaglia di più, 26 errori contro 21, subisce più muri (8 contro 7) ed è meno efficace in attacco. Top scorer per Chieri Boufandar con 14 punti, poi Musaj con 12, Agosto ed Occelli con 7. Prossima gara sabato 1 novembre alle 20.30 al PalaManera di Mondovì (CN) contro Mondovì Volley.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti ha vinto 3-0 contro Igor Volley U16 (25-13, 25-21, 25-22). Una partita abbastanza in controllo e tre punti che permettono di rimanere in testa alla classifica.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti si sono imposte 3-2 su Vol-Ley Academy Volpiano (20- 25, 25-10, 25-21, 23-25, 15-7). Un bel gioco alternato a momenti di confusione, ma la grinta non è mancata. Una partita importante e altri due punti portati a casa, che tengono la squadra a metà classifica.

In U16 Regionale il Club76 L’Alba Volley vince 1-3 contro Mon.Vi Bam Rossa (22-25, 21-25, 25- 14, 18-25). Prestazione altalenante per le ragazze del Club, che in trasferta riescono a conquistare la seconda vittoria del weekend. Efficace e ordinata nei primi due set, nel terzo un improvviso blackout e qualche errore di troppo hanno permesso alle avversarie di riaprire la gara. È arrivata però una buona reazione nel quarto e ultimo set, che ha consentito di portare a casa altri tre punti.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley si è imposta su Libellula Vab per 3-1 (25-14, 22-25, 25-23, 25- 20). Le ragazze biancoblù tornano in campo con determinazione e carattere, riuscendo a imporre il proprio gioco e a conquistare una vittoria importante nella terza giornata di campionato. Una prestazione convincente, che permette al gruppo di portare a casa tre punti preziosi fondamentali per la classifica.

Nel Campionato Regionale U14, poi, il Club76 MTS Santena ha ceduto 0-3 su MonVi volley (19- 25, 14-25, 17-25). Mondovi, squadra candidata a vincere il titolo regionale, ha messo in difficoltà le “clubbine” che, per alcuni tratti della partita, sono riuscite a giocare a un discreto livello. Non sufficiente, però, per poter dare fastidio a una squadra così organizzata e forte.

Infine, in Under 13 il Club 76 Fenera Chieri Gold ha vinto 3-0 contro Monviso Volley Pinerolo 2013 (25-16, 25-23, 25-18). Buona prestazione per le ragazze del 2013 contro una squadra che, soprattutto nel secondo set, ha saputo mettere in difficoltà.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 24 ottobre

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Rasero Teloni L'Alba Volley – Club76 Playasti vs New Volley Asti 3-0

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Volley Cherasco Stellata 3-0

Sabato 25 ottobre

U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti vs L'Alba Volley 0-3 Domenica 26 ottobre

U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: PVB Canelli Blu 16 vs Club76 MTS Santena 1-3

U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: Club76 Playasti vs Volley Cherasco Stellata 3-2