L'MTS SER Santena perde ancora  

Ancora una cocente sconfitta per la formazione santenese in una partita che poteva essere alla portata di Destefanis e compagne. Purtroppo coach Demichelis deve fare a meno di Nardoianni per un risentimento muscolare. Con Di Blasi ancora da recuperare, l'allenatrice santenese deve rimescolare le carte per cercare una soluzione a queste assenze. La squadra però non risponde in modo positivo a questi cambi e accumula più errori che punti, mettendo in campo poca convinzione e poca attenzione in tutti i fondamentali. Le tigri santenesi sono ancora a 0 punti in classifica.