Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

L'MTS SER Santena perde ancora  

La formazione santenese subisce un'altra sconfitta cocente, penalizzata dalle assenze di Nardoianni e Di Blasi, con errori e poca convinzione, rimanendo a 0 punti in classifica
2 min
L'MTS SER Santena perde ancora  

Ancora una cocente sconfitta per la formazione santenese in una partita che poteva essere alla portata di Destefanis e compagne.  Purtroppo coach Demichelis deve fare a meno di Nardoianni per un risentimento muscolare. Con Di Blasi ancora da recuperare, l'allenatrice santenese deve rimescolare le carte per cercare una soluzione a queste assenze. La squadra però non risponde in modo positivo a questi cambi e accumula più errori che punti, mettendo in campo poca convinzione e poca attenzione in tutti i fondamentali. Le tigri santenesi sono ancora a 0 punti in classifica. 

Coach Demichelis nel primo set schiera Venco in palleggio, Visciano opposto, Destefanis e Vione in centro, Frascella e Vasca in banda, Lazzarin libero. Al primo giro di campo le santenesi si ritrovano già a meno 6 dalle avversarie (6-12), anche loro formazione giovane ma sicuramente meglio impostata delle ospiti, che approfittando delle lacune in ricezione per aggiudicarsi il primo set per 25-16. 

Nel secondo set coach Demichelis schiera la stessa formazione del primo set e nonostante le sue raccomandazioni ancora una volta Demichelis e compagne si ritrovano a meno 6 (3-9) solo sul finale del set le tigri santenesi riescono a diminuire un po' la distanza dalle avversarie ma anche il secondo set è a favore del Monviso per 25-19. 

Tutto vano nel terzo set, che un po' per demotivazione e scoramento si parte con un 11-1 delle avversarie, subito soprattutto in ricezione. Questa enorme differenza di punteggio non aiuta nessun tipo di recupero da parte delle santenesi che cedono il terzo set con un secco 25-15. 

Le prossime avversarie delle santenesi sarà il Valle Belbo che è uscito sconfitto dalla sfida contro la formazione dell'Ascot Moncalieri per 3-1.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 3 

MONVISO VOLLEY VS MTS SER SANTENA 3-0 
Parziali (25/16, 25/19, 25/15)

MTS SANTENA: Venco 3, Visciano 4, Vasca 4, Nardoianni, Cadamuro, Ponassi, Marino 2, Vione 4, Frascella 5, Lo Cascio, Destefanis (K) 5. Liberi: Lazzarin, Di Blasi. Allenatori: De Michelis, Ivanov.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News