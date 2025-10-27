L'MTS SER Santena perde ancora  

Ancora una cocente sconfitta per la formazione santenese in una partita che poteva essere alla portata di Destefanis e compagne. Purtroppo coach Demichelis deve fare a meno di Nardoianni per un risentimento muscolare. Con Di Blasi ancora da recuperare, l'allenatrice santenese deve rimescolare le carte per cercare una soluzione a queste assenze. La squadra però non risponde in modo positivo a questi cambi e accumula più errori che punti, mettendo in campo poca convinzione e poca attenzione in tutti i fondamentali. Le tigri santenesi sono ancora a 0 punti in classifica.
Coach Demichelis nel primo set schiera Venco in palleggio, Visciano opposto, Destefanis e Vione in centro, Frascella e Vasca in banda, Lazzarin libero. Al primo giro di campo le santenesi si ritrovano già a meno 6 dalle avversarie (6-12), anche loro formazione giovane ma sicuramente meglio impostata delle ospiti, che approfittando delle lacune in ricezione per aggiudicarsi il primo set per 25-16.
Nel secondo set coach Demichelis schiera la stessa formazione del primo set e nonostante le sue raccomandazioni ancora una volta Demichelis e compagne si ritrovano a meno 6 (3-9) solo sul finale del set le tigri santenesi riescono a diminuire un po' la distanza dalle avversarie ma anche il secondo set è a favore del Monviso per 25-19.
Tutto vano nel terzo set, che un po' per demotivazione e scoramento si parte con un 11-1 delle avversarie, subito soprattutto in ricezione. Questa enorme differenza di punteggio non aiuta nessun tipo di recupero da parte delle santenesi che cedono il terzo set con un secco 25-15.
Le prossime avversarie delle santenesi sarà il Valle Belbo che è uscito sconfitto dalla sfida contro la formazione dell'Ascot Moncalieri per 3-1.
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 3
MONVISO VOLLEY VS MTS SER SANTENA 3-0
Parziali (25/16, 25/19, 25/15)
MTS SANTENA: Venco 3, Visciano 4, Vasca 4, Nardoianni, Cadamuro, Ponassi, Marino 2, Vione 4, Frascella 5, Lo Cascio, Destefanis (K) 5. Liberi: Lazzarin, Di Blasi. Allenatori: De Michelis, Ivanov.