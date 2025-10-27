Pallamano Derthona: serie B inarrestabile, l'U16 cede a Cassano

Prosegue il momento d’oro dei Leoni di coach Affricano, che superano in casa il Metelli Cologne nel big match di giornata tra le due capoliste del girone. Nonostante due assenze pesanti dell’ultimo minuto — Gobbo e Caracciolo, entrambi out per problemi fisici — il Derthona impone fin da subito il proprio ritmo, mostrando compattezza, intensità e grande maturità nella gestione dei momenti chiave dell’incontro.

Determinante la prova tra i pali di Losacco, autore di una serie di interventi decisivi che spengono le speranze di rimonta degli ospiti. Solida la fase difensiva, con Nasufi protagonista di una prestazione di grande sacrificio e concretezza: se in attacco fatica a trovare il gol, in difesa diventa un muro invalicabile. In avanti brilla capitan Zanone, trascinatore assoluto e miglior marcatore dell’incontro con 11 reti.

Coach Marco Affricano a fine partita: «Sapevamo che ci attendeva una sfida molto impegnativa. Il Cologne è una squadra giovane, veloce e ben organizzata, capace di mettere pressione per tutti i 60 minuti. I ragazzi sono stati bravissimi a reggere fisicamente, a rimanere lucidi e a trovare con pazienza gli spazi in attacco. Abbiamo gestito l’incontro con maturità, nonostante le rotazioni ridotte. Sono davvero orgoglioso della prova di tutto il gruppo».

Con questo successo la Pallamano Derthona resta sola in vetta alla classifica a punteggio pieno (6 punti) dopo tre giornate. Prossimo impegno sabato 8 novembre alle ore 18, ancora alla Palestra Coppi di Tortona, contro San Martino.

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - METELLI COLOGNE 29-23

Sono scesi in campo: Losacco, Vercelli, Barreca (2), Bertelegni, Bottazzi, Caracciolo, Cavo (7), Cumerlato, Grassi, Medicina (6), Nasufi (1), Trovato (2), Verna, Zanone (11). All. Affricano e Bottiroli.

UNDER 16

Trasferta complicata per i Giovani Leoni di coach Pernille Nystrup, che si presentano a Cassano Magnago per una delle gare più difficili della stagione. L’incontro si mette subito in salita a causa dell’infortunio occorso a Edoardo Gobbo nei primi minuti, elemento fondamentale nello scacchiere bianconero, seguito poco dopo dal forfait forzato di Sturzu. La squadra prova a reagire con orgoglio, ma i padroni di casa – tra i favoriti per la vittoria del campionato – impongono un ritmo altissimo e costringono i Leoni a rincorrere.

Nonostante la buona volontà e alcuni spunti positivi, soprattutto in fase offensiva, il Derthona deve arrendersi sul punteggio finale di 42-26, risultato forse troppo severo per quanto visto in campo.

Coach Nystrup guarda avanti con fiducia: «È stata una partita difficile, ma comunque utile per la crescita dei ragazzi. Abbiamo pagato le rotazioni ridotte e qualche errore di troppo nei momenti chiave, ma il gruppo ha mostrato carattere e voglia di non mollare».

Prossimo appuntamento sabato 8 novembre alle ore 15, alla Palestra Coppi di Tortona, contro il Vigevano.

CASSANO MAGNAGO - A.S.D. PALLAMANO DERTHONA 42-26

Sono scesi in campo: Gatti Alessandro, Gradinaru, Battiston, Calin, Gatti Riccardo, Gobbo, Nalin, Perrotta Samuele, Sturzu, Vettore. All. Nystrup.