GranTorino Basketball Draft: la Mens Sana non fa sconti

LA GARA

Come nelle ultime uscite, GRANTORINO entra in campo con grande energia e riesce a portarsi sul +8 nel punteggio. Grande protagonista dell’avvio di gara è Losito, best player della serata, che chiuderà il primo quarto già in doppia cifra e con due triple realizzate. Mens Sana rientra in partita sul finire del primo periodo; dopo l’iniziale pareggio (21-21), si va alla pausa breve sul 26-28 in favore degli ospiti. GRANTORINO tiene testa ai senesi in avvio di secondo quarto, ma nei minuti seguenti gli ospiti riescono a scappare nel punteggio. Il protagonista è Nepi, che mette a referto tre triple fondamentali e con 16 punti si rivela determinante per portare i senesi sul +19. A metà gara il punteggio è di 40-59.

Il terzo periodo è quello più complicato per GRANTORINO. Se nella prima parte i gialloblù mostrano segnali di ripresa, portandosi sul -17 grazie a una tripla di Fracasso, nel finale di terzo periodo Mens Sana torna a dettare legge su entrambi i lati del campo. Jokic e Yarbanga fanno valere la stazza nel pitturato e certificano un parziale pesantissimo di 0-15 che mette una seria ipoteca sul match. Il terzo periodo si chiude sul 49-83. Nell’ultimo quarto GRANTORINO ritrova lucidità e con l’ingresso di Pizzaia, autore di 10 punti, i gialloblù tornano sulle percentuali del primo quarto. Mens Sana mantiene il controllo del match e gestisce con autorità negli ultimi minuti di un quarto periodo equilibrato: alla sirena il punteggio è di 74-110. Un match complicato come da pronostico per la squadra di coach Comazzi, che in alcuni frangenti del match ha comunque tenuto testa a una squadra tecnicamente più attrezzata e di lunga esperienza nella categoria.

IL PROSSIMO MATCH

Domenica 2 novembre alle 18:00 GRANTORINO scenderà in campo per la sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale. I gialloblù saranno ospiti di CRT College Basketball al Paladonbosco di Borgomanero.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft – Note di Siena Mens Sana 74-110

Parziali (26-28, 14-31, 9-24, 25-27)

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 5, Ficetti 4, Bertaina ne, Pizzaia 10, Bossola 4, Losito 12, Fracasso 10, Mancino 8, Milone 10, Grillo 1, Barla 4, Obaseki 6. All. Comazzi. Ass. Ancona, Agnelli.

Note di Siena Mens Sana: Belli 11, Pannini 3, Perin 7, Calviani 2, Cerchiaro 7, Yarbanga 18, Pucci 11, Moretti 2, Nepi 24, Prosek 15, Jokic 10. All. Vecchi.