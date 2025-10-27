BEA Chieri: la serie C Femminile cade nel derby con UBC Basket 

LA GARA

Inizio equilibrato per le Leoparde di coach Colò, che sfruttano la transizione offensiva per segnare qualche canestro importante per approcciare al meglio la gara. Fin da subito, però, arriva la reazione delle ospiti, che riescono a chiudersi difensivamente e a concedere tiri difficili a BEA. In attacco, invece, la palla gira con più fluidità, costruendo tiri aperti che aumentano le percentuali. Nonostante questo, le Leoparde rimangono sempre a contatto, con UBC che prova a scappare ma non ci riesce. Il copione è lo stesso fino all’intervallo, con BEA che accorcia sul -12 con il canestro di Garavelli.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, UBC sembra avere qualcosa in più. Nonostante la difesa a zona, le ragazze di coach Colò fanno fatica a fermare le penetrazioni e i tiri da fuori delle ospiti, che toccano anche il +20. La reazione delle padrone di casa non si fa attendere, guidate da Golè e Beccio. La prima è una spina nel fianco vicino a canestro, con qualche canestro in fila che fa riavvicinare le Leoparde. BEA prova ad alzare la pressione difensiva, costringendo UBC al timeout dopo qualche palla persa di troppo. Il tempo, però, non va a favore delle padrone di casa, che vedono la propria rimonta infrangersi sul più bello.

IL COMMENTO

«L’esordio in casa nel derby contro Basket Chieri non è andato come volevamo – commenta coach Carlo Colò – È stata una partita dove siamo state a rincorrere il punteggio per tutto il tempo: l’esperienza delle avversarie oggi ha prevalso nei momenti più delicati della partita. Noi ci siamo fatte trascinare dalla caoticità dell’ambiente e non abbiamo avuto la lucidità per portare la partita dalla nostra parte. Mi devo complimentare con le mie giocatrici perché arriviamo da una settimana in cui gli infortuni hanno influito molto sulla qualità degli allenamenti, ma trovano sempre la compattezza per andare avanti nonostante le difficoltà. Mi sento onorato di allenare un gruppo così coeso e disponibile. I margini di miglioramento sono enormi e il nostro progetto è solo all’inizio».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Le Leoparde tornano in trasferta per la terza giornata di campionato: BEA affronta la Pallacanestro Saluzzo. Appuntamento sabato 1 novembre alle ore 18:00 al Palazzetto di Via della Croce.

BEA CHIERI – UBC BASKET CHIERI 48-56

Parziali (13-16, 22-34, 30-42)

BEA: Garavelli 5, Lagrotteria 3, Bagnulo, Golè 17, Corrieri 3, Bardascino 2, Uggè 5, Cappello, Beccio 9, Volpe, Morra 4. All. Colò, Ass. D’Angelo.

UBC: Abbà 8, Schimmenti 10, Ianniello 3, Vallero 21, Carpentino, Fumello I. 2, Quaglia, Lovisolo, Crisci 5, Signorelli 5, Limone 2. All. Fumello A., Ass. Galla.