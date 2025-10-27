Tuttosport.com

Club76: Stella Rivoli Volley entra in My Club

La famiglia del Club76 continua ad allargarsi grazie a una nuova e significativa collaborazione con la società rivolese, all’interno del prestigioso circuito My Club
2 min
Club76: Stella Rivoli Volley entra in My Club

La famiglia del Club76 continua ad allargarsi grazie a una nuova e significativa collaborazione con il Stella Rivoli Volley, all’interno del prestigioso circuito My Club.

Il progetto prevede un accordo, sottoscritto con le società interessate, con le finalità di associare dal punto di vista agonistico i settori giovanili e di condividere i programmi degli staff tecnici, in modo da creare sinergia con le realtà associate al Club76.

«Siamo profondamente orgogliosi di entrare a far parte del progetto My Club – commenta con entusiasmo Enrico Valloire, vicepresidente Stella Rivoli Volley - Questa collaborazione, con una società di riferimento come il Chieri'76, ci permetterà di offrire alle nostre atlete e ai nostri tecnici un’opportunità di crescita significativa, fondata su competenza, professionalità e condivisione di valori sportivi comuni. Per noi questo è un traguardo importante, che testimonia la qualità del lavoro svolto finora e la nostra volontà di continuare a migliorarci».

«Siamo davvero felici e orgogliosi di poter aggiungere un nuovo e prezioso tassello al bellissimo mosaico del circuito My Club e alla grande famiglia biancoblù – racconta Nicola Sgueglia per il Club76 – Ogni nuova collaborazione porta con sé energia, passione e voglia di crescere insieme, e siamo certi che anche questa volta sarà così. Diamo quindi un caloroso benvenuto alla nuova società, con l’augurio di vivere un percorso condiviso fatto di impegno, sinergia e tanto entusiasmo, nel pieno spirito che da sempre unisce il nostro gruppo».

