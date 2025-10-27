Club76: Stella Rivoli Volley entra in My Club

Il progetto prevede un accordo, sottoscritto con le società interessate, con le finalità di associare dal punto di vista agonistico i settori giovanili e di condividere i programmi degli staff tecnici, in modo da creare sinergia con le realtà associate al Club76.

«Siamo profondamente orgogliosi di entrare a far parte del progetto My Club – commenta con entusiasmo Enrico Valloire, vicepresidente Stella Rivoli Volley - Questa collaborazione, con una società di riferimento come il Chieri'76, ci permetterà di offrire alle nostre atlete e ai nostri tecnici un’opportunità di crescita significativa, fondata su competenza, professionalità e condivisione di valori sportivi comuni. Per noi questo è un traguardo importante, che testimonia la qualità del lavoro svolto finora e la nostra volontà di continuare a migliorarci».

«Siamo davvero felici e orgogliosi di poter aggiungere un nuovo e prezioso tassello al bellissimo mosaico del circuito My Club e alla grande famiglia biancoblù – racconta Nicola Sgueglia per il Club76 – Ogni nuova collaborazione porta con sé energia, passione e voglia di crescere insieme, e siamo certi che anche questa volta sarà così. Diamo quindi un caloroso benvenuto alla nuova società, con l’augurio di vivere un percorso condiviso fatto di impegno, sinergia e tanto entusiasmo, nel pieno spirito che da sempre unisce il nostro gruppo».