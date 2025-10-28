Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Abet Basket Bra trionfa nel derby Contro Campus Piemonte

Davanti al proprio pubblico, l’Abet Basket Bra firma una prestazione di carattere e supera Campus Piemonte con il punteggio di 76-67, conquistando una vittoria dal grande valore emotivo
2 min
Abet Basket Bra trionfa nel derby Contro Campus Piemonte

 

Un derby dalle forti emozioni quella andato in scena al PalaSport di Bra, dove l’Abet Basket Bra ha conquistato una splendida vittoria contro Campus Piemonte, imponendosi con il punteggio di 76-67.

La partita è iniziata a favore degli ospiti che hanno piazzato un parziale di 5-0 ma la reazione è stata immediata, i bianco blu chiudono il primo quarto avanti 21-17. L’intensità non è mai calata, e nonostante i tentativi di rimonta degli ospiti, l’Abet ha mantenuto lucidità e controllo, andando all’intervallo sul 37-34.

Nel terzo periodo la squadra di coach Siragusa ha trovato continuità grazie a un ispirato Gregorio Brussino, autore di 9 punti, chiudendo la frazione sul 55-49.

Nel finale, spinta dal calore del pubblico di casa, l’Abet ha allungato nuovamente, mettendo in cassaforte un successo meritato e molto sentito.

Tra i protagonisti di serata Giorgio Manfredi, Francesco Zabert, Gregorio Brussino, tutti determinanti per energia, punti e leadership.

Una vittoria importante, costruita su difesa e intensità da una squadra di giovani che stanno trovando trovando, partita dopo partita, l'amalgama giusto per affrontare una stagione impegnativa.

Abet Basket Bra - Campus Piemonte   76-67

Bra: Manfredi 17, Brussino 14, Zabert 13, Stella 12, Ugues 9, Ferrero 7, Corvalan 4, Sahin, Tallone, Oberto, Rosso, Corino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News