BEA Chieri: Leopardi in trasferta a Nole, la rimonta si infrange sul più bello

LA GARA

La squadra di coach Conti parte contratta e subisce il primo break dei padroni di casa, che volano subito sul +10 (16-6) costringendo al timeout tecnico. La reazione arancionera arriva dalle mani calde di Sam Viggiano, classe 2007, autore di tre triple fondamentali per tenere a contatto i suoi. La prima frazione si chiude sul 19-16 per i biancoblù. Nel secondo periodo Ciriè deve rinunciare a capitan Savoldelli, ma riesce comunque ad allungare fino al +15 grazie all’intensità di Touré e Ferro. BEA non si scompone e, spinta dal solito Drame sotto le plance e dai canestri dalla lunga di Viggiano, torna a respirare con un parziale positivo che la riporta fino al -6 all’intervallo (39-33).

Al rientro dagli spogliatoi la partita rimane equilibrata: Ciriè prova nuovamente la fuga con le giocate di Laganà e Ferro, ma i Leopardi restano agganciati grazie alla leadership di capitan Drame — chiuderà con 19 punti e 13 rimbalzi — e alle iniziative di Tagliano, autore di 18 punti. BEA aumenta l’intensità difensiva e nel quarto periodo completa una grande rimonta, trovando la parità sul 68-68 che fa tremare il palazzetto di Nole. Nel finale punto a punto, però, i Grifoni trovano l’allungo decisivo con Ferro, Lissiotto e Touré, mentre ai Leopardi mancano le ultime energie per completare l’impresa.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano a giocare al PalaGialdo per la settima giornata di campionato. Appuntamento domenica 2 novembre alle 18:00 per la partita con Biella Next.

PNC BASKETBALL - BEA CHIERI 76-72

PNC: Savoldelli, Lissiotto 12, Laganà 9, Palma, Mauri 3, Burdese 4, Altobelli 3, Tourè 20, Bartoccini 2, Ferro 23, Vettorello N.E., Balma N.E. All. Granello

BEA: Possekel 3, Ferraresi 8, Viggiano 13, Boeri 7, Drame 19, Fatone, Gatti, Tagliano 18, Lo Buono 4, Galluccio, Conti F. N.E., Ruà N.E. All. Conti, 1° Ass. D'Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone