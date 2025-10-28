BEA Chieri: Leopardi in trasferta a Nole, la rimonta si infrange sul più bello

Sabato 25 ottobre i Leopardi hanno giocato la sesta giornata di Serie C Interregionale, nella grande classica degli ultimi anni con PNC Basketball. La partita si rivela essere equilibrata, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo per quasi tutta la durata dei 40'. I Grifoni prendono un buon vantaggio nella terza decina, con BEA che nel quarto periodo sfiora la rimonta.
LA GARA
La squadra di coach Conti parte contratta e subisce il primo break dei padroni di casa, che volano subito sul +10 (16-6) costringendo al timeout tecnico. La reazione arancionera arriva dalle mani calde di Sam Viggiano, classe 2007, autore di tre triple fondamentali per tenere a contatto i suoi. La prima frazione si chiude sul 19-16 per i biancoblù. Nel secondo periodo Ciriè deve rinunciare a capitan Savoldelli, ma riesce comunque ad allungare fino al +15 grazie all’intensità di Touré e Ferro. BEA non si scompone e, spinta dal solito Drame sotto le plance e dai canestri dalla lunga di Viggiano, torna a respirare con un parziale positivo che la riporta fino al -6 all’intervallo (39-33).
Al rientro dagli spogliatoi la partita rimane equilibrata: Ciriè prova nuovamente la fuga con le giocate di Laganà e Ferro, ma i Leopardi restano agganciati grazie alla leadership di capitan Drame — chiuderà con 19 punti e 13 rimbalzi — e alle iniziative di Tagliano, autore di 18 punti. BEA aumenta l’intensità difensiva e nel quarto periodo completa una grande rimonta, trovando la parità sul 68-68 che fa tremare il palazzetto di Nole. Nel finale punto a punto, però, i Grifoni trovano l’allungo decisivo con Ferro, Lissiotto e Touré, mentre ai Leopardi mancano le ultime energie per completare l’impresa.
IL PROSSIMO APPUNTAMENTO
I Leopardi tornano a giocare al PalaGialdo per la settima giornata di campionato. Appuntamento domenica 2 novembre alle 18:00 per la partita con Biella Next.
PNC BASKETBALL - BEA CHIERI 76-72
PNC: Savoldelli, Lissiotto 12, Laganà 9, Palma, Mauri 3, Burdese 4, Altobelli 3, Tourè 20, Bartoccini 2, Ferro 23, Vettorello N.E., Balma N.E. All. Granello
BEA: Possekel 3, Ferraresi 8, Viggiano 13, Boeri 7, Drame 19, Fatone, Gatti, Tagliano 18, Lo Buono 4, Galluccio, Conti F. N.E., Ruà N.E. All. Conti, 1° Ass. D'Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone