Apple Run, la 18ª edizione in programma sabato 1° novembre

Una sfida tra i “soliti” kenyani e un azzurro di ritorno: questo il piatto forte della Apple Run , in programma sabato 1° novembre a Cavour. Dario De Caro , torinese già campione italiano promesse dei 10000 nel 2019 sotto la guida di Gianni Crepaldi, aveva lasciato l’Italia per gli Stati Uniti per proseguire ad alto livello i suoi studi di ingegneria biomedica. Negli States, nel team dell’Università dell’Idaho, aveva continuato a gareggiare raggiungendo i suoi risultati migliori: 7’47”46 nei 3000 e 13’38”47 sui 5000, ottenuti entrambi sulla pista indoor di Boston nell’inverno tra il 2021 e il 2022. Da allora, l’azzurro era sparito dai radar: ancora privo di una società, gareggerà a Cavour con una runcard.

Sull’ormai tradizionale percorso intorno alla Rocca con partenza da Piazza Marconi (Piazza del Peso), De Caro potrà misurare il suo stato di forma contro due keniani tesserati in Italia: Jacobs Kipkorir Kosgei (Orecchiella Garfagnana) - reduce dalla mezza maratona di Cremona, valida per i campionati italiani, dove si è piazzato nono in 1.02”28 – e Boniface Fundi Njiru (Libertas Orvieto), che tre settimane fa ha corso i 10 km in 29’22 imponendosi in una prova su strada ad Augusta, in Sicilia.

Tra gli altri iscritti alla prova maschile, i migliori tempi di accredito sono per Francesco Breusa (Battaglio Cus Torino, 29’32”), Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo, 29’57”) e Mustapha Boussifi (Amici di Marcello, 30’33).

Presenza keniana anche in campo femminile, con Mercy Jebichii (Atletica Gran Sasso Teramo), un’atleta particolarmente in forma questo finale di stagione: il 5 ottobre, a Telese Terme, ha corso i 10 km in 34’57”, ma si è distinta anche sulle distanze più lunghe, correndo in successione a Udine (1.18”48 il 19 settembre), Pisa (1’17”11 il 12 ottobre) e Napoli (1’17’49” il 19 ottobre).

In gara anche un gruppo di ottimi piemontesi, dove vedremo Francesca Durante (classe 1977), forte master verbanese del Casone Noceto che sui 10 km ha un primato personale di 35’23”, Sarah Aimee L’Epee (Roata Chiusani, 35’44”), Gaia Gagliardi (Atletica Saluzzo, 35’53”), Arianna Dentis (Atletica Saluzzo, 36’44”), Laura Restagno (Atletica Mondovì Acqua San Bernardo, 37’12”) e Noemi Bouchard (Atletica Saluzzo, 37’51”)

Nel mirino i primati della manifestazione: 29’20” per il keniano Simon Waithira Mwangi (2024) e 32’23” per l’etiope Tegeng Adissalem Belay (2022). La gara – organizzata dall’Applerun Team di Marco Isoardi, Mauro Riba e Martina Mercol con la collaborazione dell’Atletica Saluzzo e dell’Atletica Valpellice e il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte - sarà valida per l’assegnazione dei titoli provinciali sui 10 km per le categorie allievi, juniores, promesse e seniores (23-34 anni)

La partenza è prevista per le 10: come da tradizione, ogni concorrente riceverà 8 chilogrammi di mele come premio di partecipazione.