Concordia: le gare del weekend

A Cantalupa il Campionato Individuale Gold Allieve Zona Tecnica e a  Chivasso la 3ª Prova Individuale Silver Lc
5 min
Concordia: le gare del weekend

Ci saranno anche i colori di Chivasso e della Concordia sulla pedana Nazionale del Campionato Individuale Gold Allieve

A conquistare l’ambito pass per la  fase Nazionale sono state due giovani ginnaste del team chivassese: Arianna Milanese nelle più giovani, le Allieve 1, e Lidia Amicone nelle Allieve 4, che  hanno gareggiato il 25 ed il 26 ottobre  nel Campionato Interregionale Individuale Gold  ZT1, al Palazzetto dello Sport di Cantalupa. 

Una lunga competizione durata tre giorni, dove si sono confrontate  le  migliori ginnaste di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, giunte dalla  fase Regionale. Qui, attraverso una maglia molto stretta, ci si giocava  l’ammissione alla  fase Nazionale, riservata alle ginnaste salite sul podio delle cinque Zone Tecniche, a cui si aggiungerà un numero di ginnaste ricavate dalle classifiche unificate delle Zone Tecniche, per arrivare a 24 in totale.

Una gara stimolante ed appassionante, decisamente “in salita”, visto il livello delle partecipanti e la selezione severa.

Ma le giovani chivassesi hanno affrontato il confronto senza lasciarsi intimidire, e sono riuscite nella difficile  impresa di ottenere la qualificazione per il Nazionale. 

Nelle Allieve 1, con 46 atlete in gara, le ginnaste hanno presentato l’esercizio al corpo libero ed alla fune. 

Convinta e precisa in entrambe le prove, con il punteggio totale di 37.500 Arianna si è collocata subito nella 2ª posizione, dove è rimasta fino alla fine, prima  fra tutte le ginnaste piemontesi della categoria, superata soltanto da una ginnasta ligure, andando così a conquistare uno splendido Argento ed il pass per il Nazionale.

Lidia ha invece gareggiato nella categoria A4, con 53 ginnaste  in gara, portando in pedana  gli esercizi alle clavette ed alla palla. 

Anche per lei due  esercizi di ottimo livello, premiati dalla Giuria con un totale di 42.950, in una gara dominata dalle ginnaste  lombarde, che  hanno conquistato tutti i gradini del podio. Lidia si è classificata al 5° posto, e grazie al punteggio elevato rientrerà fra le  ginnaste ammesse  al Nazionale.

Buoni risultati anche  per le altre Concordine, tutte al loro esordio in questo difficile  Campionato, dove si sono collocate nella  parte alta della classifica: nelle A1, Diana Tuccini, 14ª in classifica, ha  registrato il 5° punteggio alla fune; nelle Allieve2, Alexa Argenio, 12ª assoluta e Giorgia Costa, 27ª, hanno confermato le loro potenzialità, così come  Vittoria Capra, in gara  nelle A3, 11ª  assoluta, con il 6° punteggio al cerchio. Per tutte loro, un’esperienza importante ed una dimostrazione di grande crescita.

Bella  gara anche  per Cecilya Pistamiglio, futura Concordina ma ancora per qualche  mese in forza a Zenith Chieri, che si è classificata al 19° posto su 53 Allieve 5.

Domenica 26 è stata invece  la Concordia ad ospitare al Palalancia di Chivasso una  competizione federale, la 3ª Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LC, con 130 ginnaste  in gara, appartenenti a tutte le Società di Piemonte e Valle d’Aosta.

Anche sulla  pedana “di casa” le Concordine si sono fatte  onore: nelle A4 LC2 Rebecca Prato si è affermata con due  begli esercizi conquistando l’Oro, e nelle Junior 2 LC2 Greta Marotta ha ottenuto l’Argento con due  prove convincenti a cerchio e clavette. 

Nelle Allieve1 del Livello LC1, Adele Oliviero ha ottenuto il bronzo; nelle A2 quarto posto per Aurora Bretto e 7° per Noemi Mignano; Elisa Ferrero è 5ª nelle  A4 e Giulia Randazzo 5ª nelle A5.

Dalle prossime  settimane prenderanno il via le  fasi Nazionali dei diversi Campionati.

