Concordia: le gare del weekend

Ci saranno anche i colori di Chivasso e della Concordia sulla pedana Nazionale del Campionato Individuale Gold Allieve !

A conquistare l’ambito pass per la fase Nazionale sono state due giovani ginnaste del team chivassese: Arianna Milanese nelle più giovani, le Allieve 1, e Lidia Amicone nelle Allieve 4, che hanno gareggiato il 25 ed il 26 ottobre nel Campionato Interregionale Individuale Gold ZT1, al Palazzetto dello Sport di Cantalupa.

Una lunga competizione durata tre giorni, dove si sono confrontate le migliori ginnaste di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, giunte dalla fase Regionale. Qui, attraverso una maglia molto stretta, ci si giocava l’ammissione alla fase Nazionale, riservata alle ginnaste salite sul podio delle cinque Zone Tecniche, a cui si aggiungerà un numero di ginnaste ricavate dalle classifiche unificate delle Zone Tecniche, per arrivare a 24 in totale.

Una gara stimolante ed appassionante, decisamente “in salita”, visto il livello delle partecipanti e la selezione severa.

Ma le giovani chivassesi hanno affrontato il confronto senza lasciarsi intimidire, e sono riuscite nella difficile impresa di ottenere la qualificazione per il Nazionale.

Nelle Allieve 1, con 46 atlete in gara, le ginnaste hanno presentato l’esercizio al corpo libero ed alla fune.

Convinta e precisa in entrambe le prove, con il punteggio totale di 37.500 Arianna si è collocata subito nella 2ª posizione, dove è rimasta fino alla fine, prima fra tutte le ginnaste piemontesi della categoria, superata soltanto da una ginnasta ligure, andando così a conquistare uno splendido Argento ed il pass per il Nazionale.

Lidia ha invece gareggiato nella categoria A4, con 53 ginnaste in gara, portando in pedana gli esercizi alle clavette ed alla palla.

Anche per lei due esercizi di ottimo livello, premiati dalla Giuria con un totale di 42.950, in una gara dominata dalle ginnaste lombarde, che hanno conquistato tutti i gradini del podio. Lidia si è classificata al 5° posto, e grazie al punteggio elevato rientrerà fra le ginnaste ammesse al Nazionale.

Buoni risultati anche per le altre Concordine, tutte al loro esordio in questo difficile Campionato, dove si sono collocate nella parte alta della classifica: nelle A1, Diana Tuccini, 14ª in classifica, ha registrato il 5° punteggio alla fune; nelle Allieve2, Alexa Argenio, 12ª assoluta e Giorgia Costa, 27ª, hanno confermato le loro potenzialità, così come Vittoria Capra, in gara nelle A3, 11ª assoluta, con il 6° punteggio al cerchio. Per tutte loro, un’esperienza importante ed una dimostrazione di grande crescita.

Bella gara anche per Cecilya Pistamiglio, futura Concordina ma ancora per qualche mese in forza a Zenith Chieri, che si è classificata al 19° posto su 53 Allieve 5.

Domenica 26 è stata invece la Concordia ad ospitare al Palalancia di Chivasso una competizione federale, la 3ª Prova Regionale del Campionato Individuale Silver LC, con 130 ginnaste in gara, appartenenti a tutte le Società di Piemonte e Valle d’Aosta.

Anche sulla pedana “di casa” le Concordine si sono fatte onore: nelle A4 LC2 Rebecca Prato si è affermata con due begli esercizi conquistando l’Oro, e nelle Junior 2 LC2 Greta Marotta ha ottenuto l’Argento con due prove convincenti a cerchio e clavette.

Nelle Allieve1 del Livello LC1, Adele Oliviero ha ottenuto il bronzo; nelle A2 quarto posto per Aurora Bretto e 7° per Noemi Mignano; Elisa Ferrero è 5ª nelle A4 e Giulia Randazzo 5ª nelle A5.

Dalle prossime settimane prenderanno il via le fasi Nazionali dei diversi Campionati.