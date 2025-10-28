Grande festa per il Club76: entusiasmo, orgoglio e passione al Palafenera

Un’esplosione di entusiasmo e condivisione ha animato il Palafenera di Chieri nella serata di ieri, lunedì, in occasione della grande festa del Club76 . Un evento pensato per raccontare e celebrare tutte le anime del club, dalle giovani promesse fino alla squadra di Serie A1 , protagonista di una serata speciale in una veste diversa dal solito.

Per l’occasione, lo staff e le ragazze di coach Nicola Negro hanno presentato in anteprima le nuove maglie dedicate alla CEV, accolte con grande curiosità e applausi dal pubblico presente.

Sul palco si sono poi alternati numerosi ospiti e rappresentanti delle società che compongono il progetto Club76. A prendere per primo la parola è stato il patron Fenera, Lucio Zanon di Valgiurata, che ha ricordato l’importanza di investire sui giovani e di continuare a coltivare i talenti, “perché sono loro il futuro del nostro domani”.

Sono poi intervenuti Marco Bonino (presidente Playasti), Diego Sipari (presidente GS Pino Volley), Barbara Lauritti (vicepresidente MTS Volley Academy Santena), Daniele Lia (direttore sportivo L’Alba Volley) e Sabina Fornetti, a capo della squadra di sitting volley del Chieri ’76, prima società a portare questa disciplina in Piemonte nel 2013.

A commento della serata, le parole di Beppe Basso e Stefano Gay, rispettivamente dirigente di Playasti e responsabile tecnico del settore giovanile del Club76:

«È per noi un grande motivo di orgoglio essere riusciti a riportare al pubblico questa serata evento, che avevamo inaugurato con l’edizione del 2024. È un’occasione per ricordare insieme quanta strada abbiamo percorso e quante altre cose belle possiamo ancora realizzare. Sempre insieme. Side Before Self».

A fare eco anche Nicola Sgueglia, responsabile del settore giovanile Fenera Chieri’76 e area My Club: «Oltre al campo, non c'è modo migliore per dimostrare l'essenza della nostra grande famiglia biancoblù, in cui ognuno è un tassello fondamentale per la crescita, personale e collettiva».