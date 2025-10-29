Volley Busca: Serie D femminile a punteggio pieno, faticano i ragazzi

Serie D femminile Sabato sera le buschesi erano impegnate ad Alpignano, nello splendido palazzetto delle padrone di casa del Pienezza. Coach Lamberti schiera Testa in regia, opposto Viglietti, al centro Martinasso e Giraudo, bande Cattaneo e Garello, libero Cavallo.

Le ragazze giocano con il piglio giusto e con il cambio biologico del libero si chiude il 1° set sul punteggio di 14-25 per Busca. Nel secondo parziale si cambia Cassini per Garello, Golle per Martinasso e come libero si ripropone Cavallo. Le Buschesi comunque lo chiudono con un buon punteggio di 17-25. Nel terzo Testa in regia, opposto Viglietti, al centro Martinasso e Giraudo, libero Cavallo, di banda Bina e Garello ichiudono la pratica con un agile 14-25.

Buona prestazione su tutti di Testa, Cattaneo e Garello, ma tutte le ragazze si sono dimostrate ampiamente sul pezzo.

Serie C maschile

Partita complicata ma ricca di buoni spunti per i ragazzi della Serie C che contro Ascot Lasalliano Torino escono sì sconfitti, ma vendendo cara la pelle. Il primo set vede infatti i buschesi forzare il tie-break venendo superati solamente ai vantaggi. Più complicato il secondo parziale, viziato da una falsa partenza ma nel terzo torna ad uscire fuori la grinta dei padroni di casa che però vedono il set, e dunque la partita, sfumare sotto i colpi degli ospiti.

Sabato prossimo è in programma la sfida con Alto Canavese Volley a Courgnè.



Serie C maschile

È un 3-0 diverso quello incassato invece dai giovanissimi della Serie D che, nonostante gli sforzi profusi per tutta la partita, vengono superati senza conquistare punti. Il primo set si chiude a 17, poi i restanti due a 15.

Sabato prossimo la sfida in programma è contro Vbc Mondovì.

RISULTATI DELLA SETTIMANA

Serie C maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA vs ASCOT LASALLIANO TORINO 0-3

Parziali (24-26 16-25 20-25)

MC1933 - Lab Travel Busca: Dobrev, Rosati, Drocco, Girardi, Di Giulio, Baldi, Marino, Barberio, Bonsignore, Ballari, Bertone, Scatragli. All.: Tomatis, Barbiero.

Serie D maschile

MC1933 - LAB TRAVEL BUSCA vs TORINO VOLLEY NEXTGEN 0-3

Parziali (17-25 15-25 15-25)

MC1933 - Lab Travel Busca: Ravelli, Campagnoli, Rocchia, Barbi, Chiapella, Finoro, Deana, Pelissero, Ghibaudo, Grandis, Pepino, Massa, Merola, Boggione. All.: Tavella, Frison.

Serie D femminile

CUS PIANEZZA VOLLEY LAB vs L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 0-3

Parziali (14-25 17-25 14-25)

LCM-MC1933 Busca: Viglietti, Cavallo, Martinasso, Bina, Testa, Cassini, Cattaneo, Donadei, Garello, Re, Giraudo, Bonardello. All.: Lamberi M., Lamberti L.

1ª Divisione

L.C.M COSTRUZIONI MC1933 BUSCA vs CLUB 38.41 0-3

Parziali (17-25 21-25 13-25)

Busca: Aimar, Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Giannasi, Giletta, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano.

Under 18

CRF GUNETTO CERVERE vs MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-2

Parziali (25-27, 25-18, 22-25, 25-17, 15-10)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Giannasi, Giletta, Lingua, Michelini, Mndino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti.

Under 14

REVERDITO ALEMANNO vs MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 3-0

Parziali (25-10 25-14 25-6)

Busca: Ballabani, Ferrero, Fino, Graffino, Marchetti, Marku, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia. All.: Giordano