La Reale Mutua Torino cade al PalaDozza contro la Fortitudo

Un secondo tempo da dimenticare, per una pesante battuta d’arresto in trasferta. La Reale Mutua Basket Torino esce sconfitta nettamente dal PalaDozza di Bologna contro la Fortitudo , al termine di una partita dalle due facce da parte degli uomini di coach Moretti. I gialloblù, dopo essere scesi in campo con un buon atteggiamento per chiudere la prima metà di gara in vantaggio sul 36-40, sono stati colpevoli di un blackout preoccupante nel secondo tempo. Un atteggiamento simile a quello della trasferta di Avellino, disattenzioni difensive e ingenuità in attacco per un parziale pesantissimo di 49-20 nei secondi 20 minuti di gioco. Così, alla fine il risultato è di 85-60, con la Reale Mutua che incassa così la sua quarta sconfitta a fronte di altrettante vittorie, interrompendo bruscamente quindi l’onda di entusiasmo generata dalla vittoria di pochi giorni fa contro Milano, in un avvio di stagione che ha visto i gialloblù in continua ricerca di una continuità che deve ancora essere trovata. Questa domenica 2 novembre, in casa al Pala Gianni Asti, la sfida con Forlì per cercare immediatamente il riscatto.

QUINTETTI

Bologna: Fantinelli, Moore, Sarto, Sorokas, Moretti

Torino: Massone, Teague, Severini, Allen, Cusin

Una partenza sprint di Robert Allen propizia un parziale incoraggiante di 7-0 per la Reale Mutua che lancia i gialloblù nei primi minuti di gioco. La Fortitudo reagisce dopo il timeout di coach Caja e il punteggio torna in equilibrio, con i padroni di casa che alzano l’intensità difensiva contro un attacco gialloblù che fatica a trovare punti al di fuori del solito Allen e di Tortù, bravo a sbloccarsi in uscita dalla panchina. L’ultima parola nel primo quarto è di Fantinelli, che da metà campo regala il vantaggio alla Effe per 18-17.

Seconda frazione che prosegue all’insegna dell’equilibrio tra le due squadre. Reale Mutua che continua ad affidarsi a un ispiratissimo Allen, affiancato da uno sbloccato Teague che colpisce dalla lunga distanza, mentre dall’altra parte la Fortitudo si affida alle iniziative di Moore. Si segna da tre punti: la Reale Mutua, con Schina e Severini, va alla pausa lunga avanti di quattro lunghezze sul 36-40.

La musica cambia nel terzo quarto. Bologna rientra in campo con la giusta faccia, esattamente al contrario dei gialloblù. Disattenzioni difensive da una parte e palle perse banali dall’altra, per condannare Torino a un parziale pesantissimo firmato dagli uomini di coach Caja, che ribaltano il punteggio e scavano un solco importante. Un terzo periodo da incubo per la Reale Mutua si chiude con i torinesi improvvisamente sotto di 13 punti: 64-51.

Torino continua a fare fatica in costruzione di gioco, con la difesa bolognese che mette le mani su ogni linea di passaggio e lancia il contropiede fortitudino per altri punti facili che appesantiscono ulteriormente il divario. Dall’altra parte la difesa torinese continua colpevolmente a concedere tiri aperti allo specialista Sarto, che infligge altri colpi pesanti alla Reale Mutua. Il gap alla sirena finale è pesante: 85-60.

Coach Moretti nel postpartita: «Complimenti alla Fortitudo che ha vinto la partita meritatamente giocando per 40 minuti in maniera costante e solida. Noi possiamo solo guardarci allo specchio per cercare di capire perché non riusciamo a giocare 40 minuti con la stessa forza. In generale in questo campionato 20 minuti non bastano. La nostra partita può essere commentata solo per i primi 20 minuti, nel secondo tempo non siamo stati competitivi».

Flats Service Fortitudo Bologna - Reale Mutua Torino 85-60

Parziali (18-17, 18-23, 28-11, 21-9)

Flats Service Fortitudo Bologna: Lee Moore 25 (8/11, 2/6), Alvise Sarto 17 (4/4, 3/10), Paulius Sorokas 13 (4/8, 1/6), Matteo Fantinelli 12 (3/5, 2/3), Vincenzo Guaiana 8 (2/5, 1/2), Gianluca Della rosa 7 (0/0, 2/3), Samuele Moretti 2 (1/3, 0/0), Federico Gamberini 1 (0/0, 0/1), Nicolò Braccio 0 (0/0, 0/0), Simon Anumba 0 (0/0, 0/0), Matteo Imbro' 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 33 4 + 29 (Paulius Sorokas 14) - Assist: 21 (Matteo Fantinelli 10).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 20 (1/7, 5/7), Robert Allen 19 (5/10, 2/3), Matteo Schina 10 (1/2, 2/2), Lorenzo Tortu' 7 (1/3, 1/3), Giovanni Severini 3 (0/4, 1/1), Umberto Stazzonelli 1 (0/1, 0/2), Federico Massone 0 (0/5, 0/2), Marco Cusin 0 (0/2, 0/0), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/1, 0/0). Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 29 3 + 26 (Robert Allen 10) - Assist: 16 (Matteo Schina, Federico Massone 6).