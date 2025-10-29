BEA Chieri: le gare del settore giovanile    

Tra le gare del Settore Giovanile degli ultimi giorni (21-27 ottobre 2025), vittoria all’esordio per l’Under 19 Regionale con un avversario di buon livello come San Paolo Torino (43-60). I Leopardi, da subito, sono bravi a portare la gara sui loro binari e conquistano il primo successo di stagione. Vince anche la DR2, dopo una partita sempre in controllo nel derby con Unione Basket Collinare. Gli avversari si avvicinano solo sul finale, ma BEA gestisce bene gli istanti decisivi e festeggia (67-72). L’Under 15 Uisp vince in trasferta a Bussoleno (61-69), successo netto all’esordio anche dell’Under 17 Regionale con Auxilium Ad Quintum (42-74) e altra vittoria convincente per l’Under 14 Gold sul campo sempre difficile di Kolbe Torino (35-64).