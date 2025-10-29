BEA Chieri: le gare del settore giovanile    

Tra le gare del Settore Giovanile degli ultimi giorni (21-27 ottobre 2025), vittoria all’esordio per l’Under 19 Regionale con un avversario di buon livello come San Paolo Torino (43-60). I Leopardi, da subito, sono bravi a portare la gara sui loro binari e conquistano il primo successo di stagione. Vince anche la DR2, dopo una partita sempre in controllo nel derby con Unione Basket Collinare. Gli avversari si avvicinano solo sul finale, ma BEA gestisce bene gli istanti decisivi e festeggia (67-72). L’Under 15 Uisp vince in trasferta a Bussoleno (61-69), successo netto all’esordio anche dell’Under 17 Regionale con Auxilium Ad Quintum (42-74) e altra vittoria convincente per l’Under 14 Gold sul campo sempre difficile di Kolbe Torino (35-64).
Arriva la quinta vittoria consecutiva in cinque gare per la capolista Under 19 Gold, che supera di tre lunghezze Unione Basket Collinare nel derby che termina il girone d’andata (65-62). BEA prima allunga, poi si fa riprendere dagli avversari fino all’over time. La risolve un ottimo Fatone con la tripla da highlights allo scadere.
Anche l’Under 17 Gold è protagonista di una buona prova nel derby con Unione Basket Collinare, nonostante le assenze, in una gara giocata spesso alla pari (61-42). L’Under 17 Eccellenza tiene testa per tutto il primo tempo ai quotati avversari di Campus. Dal secondo tempo, i Leopardi finiscono l’energia e non riescono più a trovare contromisure alla fisicità degli avversari (90-65). L’Under 15 Eccellenza cede a Kolbe Torino (86-69).
Per l’Under 14 Uisp, dopo il successo della prima gara di stagione, la prima trasferta con Unione Basket Collinare scivola via ai Leopardi. Restano comunque diversi segnali positivi per BEA, che durante l’incontro ha saputo adattarsi agli avversari e migliorare di quarto in quarto.
Sconfitta anche per l’Under 17 Uisp, con una Lettera 22 padrone di casa e protagonista di una gara di alto livello per la categoria, e per l’Under 15 Femminile con Alfieri (40-71). Brutta partita casalinga per l’Under 13 Gold Erowa, che non riesce a superare le difficoltà e cede il passo alla Beinaschese (57-67).
U19 REGIONALE
SAN PAOLO BASKET TORINO-BEA CHIERI 43-60
Parziali: 11-11; 20-29; 33-45
SAN PAOLO BASKET TORINO: Chiesa, Chirico, De Vito, Hammedi 24, Locana 5, Longo 7, Palumbo, Pasteris, Picchiolutto, Pellegrino 6, Rodriguez, Serele 1. All. Aralla.
BEA CHIERI: Dalmasso 6, Da Rodda 7, Giangualano, Marca 3, Minetti 19, Mosso 4, Pianfetti, Reinaudo 6, Ricci 13, Scamardella 2, Signetti, Stella. All. Pirocca, Ass. Paoletta.
DR2
BASKET CHIERI-BEA CHIERI 67-72
Parziali: 16-23; 30-42; 46-58
BEA CHIERI: Kezman 12, Picco 16, Giangualano, Passatore 7, Bechis 14, Ricci 2, Conti 6, Minetti 5, Da Rodda, Scamardella, Nsir 4, Mout 6 . All. D’Arrigo, Ass. Manzini.
U15 UISP
BUSSOLENO-BEA CHIERI 61-69
Parziali: 20-20; 35-35; 48-53
BUSSOLENO: Blandino 8, Bolognesi 7, Di martino, Giacco 4, Girodo, Gonzalez 6, Moiso 4, Morino 6, Mozzoni 12, Sarro 11, Strazzacapa 3, Tatani, All. Pantalino, Ass. Carnino.
BEA CHIERI: Antonioli, Cartolaro 6, Dardano M., Dardano S., Mantovani 12, Pagano 6, Rigo, Rocco 25, Sacchero 4, Sandri 12, Solla 4, Vaschetto, All. Lafiosca.
U17 REGIONALE
AUXILIUM AD QUINTUM-BEA CHIERI 42-74
Parziali: 9-23, 15-40, 27-60
BEA CHIERI: D’Acunti 2, Cordero 2, Santoro 9, Barba 4, Griva (C) 6, Traversari 10, Costamagna 6, Spano 6, Civera 14, Brancaglion, Dimonte, Fornaca 15. All. Pirocca, Acc. Picchialepri.
U14 GOLD
KOLBE BASKET-BEA CHIERI 35-64
Parziali: 6-18; 15-33; 24- 45
BEA CHIERI: Bergano 3, Zanzon 9, Zvoulun 6, Garabello 5, Cordero, Marocco 2, Fabeni 3, Goria 6, Moschillo 6, Silvestro 6, Vay 16, Chisari 3. All. Corrado, Ass. D’Angelo, Acc. Domenino
U19 GOLD
BEA CHIERI-UNIONE BASKET COLLINARE 65-62 des
Parziali: 17-12; 29-22; 43-37; 56-56
BEA CHIERI: Kezman, Viggiano 9, Picco 4, Galluccio 17, Passatore 1, Bechis, Fatone 23, Conti, Lo Buono 9,Nsir, Mout 2 All. Conti, Ass. D’Arrigo, Ass. Manzini.
U17 GOLD
UBC BASKET CHIERI-BEA CHIERI 61-42
Parziali: 22-11; 33-22; 47-31
UBC: Negrisolo 8, Bosco 10, Compagnoni 4, Stella 2, Vieri 28, Sidari, Lupo 2, Limone 2, Maranzana 2, Modica, Sattolo 3. All.Toso, Ass.Viana
BEA CHIERI: Mastrocola 3, Tarantino 4, Aimi 4, Di Giorgio, Di Carlo 4, Fatai 10, Destefanis 11, De Mita, Petrin 1, Virgilio 5, Spennato, D’Amore. All.Bonifacio, Ass.Cristina, Acc.Castelli
U17 ECCELLENZA
NOVIPIÙ CAMPUS PIEMONTE-BEA CHIERI 90-65
Parziali: 21-26, 44-47, 52-65
BEA CHIERI: Borz 2, Giachino 17, Peverini, Vacca, Cristiano 30, Menegatti 3, Longo 6, Milani 4, Gaiotti 1, Calò L., Coltiletti 2. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Calò R.
U15 ECCELLENZA
KOLBE-BEA CHIERI 86-69
Parziali: 25-18; 45-35; 69-55
BEA CHIERI: Ursu 9, Mouadinne 5, Marino 6, Violante, Zuccarello 8, Dalmasso 12, Serratore 18, Murolo 2, Mariani 4, Greco, Porcu 5. All. Conti, Ass. Manzini.
U14 UISP
UBC CHIERI-BEA CHIERI 54-21
Parziali: 10-0; 24-7; 45-11
UBC: Carvalho, D’Amato 4, Ferraris, Giovatti 13, Maggio 2, Manzin 4, Montanaro 6, Pavone 12, Pignata 2, Remondino 5, Tarus 2, Vieri 4. All. Cucco, Ass. Clerico.
BEA CHIERI: Alimi, Bacci, Benedicenti 2, Burzio, Coman 3, Dron 2, Franceschi, Gallo, Mateo 2, Nardone 4, Paolino 4, Salonia 4. All. Paoletta, Ass. Giangualano.
U17 UISP
LETTERA 22-BEA CHIERI 93-50
Parziali: 23-10; 43-20; 54-4
BEA CHIERI: Lepori, Martis Gamba 4, Ferrando, Chiara 13, Gamba, Pezzoli, Vitrotti 10, Brusco 20, Ambruoso (K) 3, All. Colli
Lettera 22: Redolfi 16, Bertoldo 5, Testa 17, Carminati 2, De Ambrogio 8, Pes 1, Bellini 8, Nusci 10, Pellitteri 9, Piana 17, All. Celani, Ass. Coi.
U15 FEMMINILE
BEA CHIERI SSDRL- A.S.D ALFIERI 40-71
Parziali: 10-18, 14-36, 24-56
BEA CHIERI: Di Dedda 4, Patruno, Mosso 7, Favata 9, Contino , Pavone , Mazilu 4, Giangualano, Santoro 9, Ballaudi 8. All. Coló, Ass. Ghibaudo.
U13 GOLD
EROWA BEA CHIERI-ASD BEINASCHESE 57-67
Parziali: 11-19; 24-30; 40-51
EROWA BEA CHIERI: Bergano 26, Novarese, Gaone 14, Ferrero, Monticone 4, Bosio 2, Capriati 2, En Nadher 2, Calcagno, Poggi 5, Dodaj, Pianfetti 2. All. Mastrorilli , Ass. Paoletta, Acc. Bergano
BEINASCHESE: Catucci 14, Iannone, Maccario 11, Barbu 6, Talmazan 15, Nechita, Imbiscuso, Lomuscio 4, Botto 13, Maggiora, Ruggeri 4, Nardino. All. Giannetta.