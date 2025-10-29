S. Bernardo Campus in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive

Arrivano due sconfitte di fila nella settimana con turno infrasettimanale per la S. Bernardo Campus. Nel turno infrasettimanale di mercoledì, Biella Next passa al pala Campus di Corneliano d’Alba con un blitz che matura con un prorompente primo periodo (9-28). La reazione degli albesi arriva e la partita è riaperta a due minuti dalla fine sul 76-80. Tuttavia il bonus decide la partita e dalla lunetta i viaggianti vincono 79-85.

Il secondo impegno ravvicinato è stato poi la domenica, quando la S. Bernardo ha fatto visita all’Abet sul parquet braidese. La sfida è decisamente più in equilibrio questa volta, ma i padroni di casa hanno sempre quei ¾ punti di vantaggio che sono poi un bottino prezioso nella volata finale. Vince Bra 76-67 in una sfida a basso punteggio.

Dopo sei giornate, così, il bilancio dei ragazzi di coach Jacomuzzi è due vittorie e quattro sconfitte. Ci sarà occasione per provare a riscattarsi tra pochi giorni, quando Campus sarà nuovamente in trasferta a Ivrea, a casa di una delle due sole squadre ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

S. Bernardo Campus - Biella Next 79-84

Campus: Gandolfo, Eirale 8, Occelli 5, Varallo ne, Uko 11, Negro 18, Nastasi, Toppino 4, Buldo 20, Schellino ne, Colli 3, Zampolli 10.

Biella Next: Caligaris 3, Rapano 6, Aimone 15, Badiane, Squizzato 6, Fonio 9, Cena 3, Bruno, Bamba 16, Hustak 12, Sartore 14

Bra - S. Bernardo Campus 76-67

Bra: Manfredi 17, Brussino 14, Zabert 13, Stella 12, Ugues 9, Ferrero 7, Corvalan 4, Sahin, Tallone, Oberto, Rosso, Corino.

Campus: Maffiola, Vassiljev ne, Gandolfo 4, Eirale 11, Varalle ne, Uko 20, Negro 2, Nastasi, Toppino, Buldo 6, Colli 3, Zampolli 21.