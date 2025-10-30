Tuttosport.com

La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 cede a testa alta a Conegliano

Chieri incassa la seconda sconfitta stagionale, ma il 3-1 di Villorba mostra una squadra combattiva e in crescita, capace di tenere testa a una delle corazzate del campionato
5 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 cede a testa alta a Conegliano

La seconda sconfitta stagionale della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 arriva come la prima in un turno infrasettimanale, ma rispetto al 3-0 subito il 15 ottobre a Novara il 3-1 incassato oggi a Villorba contro Conegliano è figlio di una partita di assoluto spessore da parte delle chieresi.
Un confronto degno di un big match giocato in gran parte testa a testa lascia anche qualche rammarico alle biancoblù, in particolare per il quarto set sfuggito ai vantaggi (27-25) dopo essere state avanti 17-22. In precedenza le ragazze di Negro si erano aggiudicate il primo set grazie al videocheck che ha capovolto il 24-24 in 23-25 a loro favore. Secondo e terzo set si erano invece chiusi entrambi 25-20 per le padrone di casa, il secondo sempre indietro di un’incollatura, il terzo con strappo di Conegliano sul 20-20.
Migliori realizzatrici chieresi Nervini e Nemeth con 19 e 17 punti. Da segnalare il buon contributo dalla panchina di Alberti e Bah, stabilmente in campo dal secondo e terzo set. Nel tabellino veneto fa la voce grossa Haak che con 26 punti e il 54% in attacco ottiene anche il premio di MVP.

La cronaca
Primo set – Chieri parte forte trovandosi a condurre 2-6 dopo un errore di Lubian. Conegliano ricuce a 5-6 (Haak), ma le biancoblù riallungano a 5-9 (Cekulaev). La rimonta veneta si concretizza quando sul 14-13 ottengono il primo vantaggio grazie all’ace di Haak. Le ragazze di Negro tengono botta, ribattono colpo su colpo e tornano a condurre con Nervini (18-20). Sul 23-23 Chieri guadagna una palla set con Nemeth. L’azione successiva registra il momentaneo 24-24 della neo entrata Adigwe, ma il videocheck chiamato da Negro sancisce che l’attacco è fuori, il successivo controcheck di Santarelli non riscontra tocchi del muro e le chieresi esultano 23-25.

Secondo set – Dopo il 5-5 siglato da Dervisaj l’inerzia si sposta a favore di Conegliano che sale a 10-7 (Daalderop). Chieri ritrova la parità a 11 con Nemeth ma subito le venete riallungano con Haak (14-11). E’ di fatto il break che decide il set: nella seconda parte del set le padrone di casa restano sempre a distanza di sicurezza e chiudono 25-20 al primo tentativo con Haak.

Terzo set – Negro conferma in campo Alberti, subentrata a Gray sul 17-13 del secondo set, e sul 3-0 per Conegliano sostituisce Dervisaj con Bah. Chieri rientra sul 5-5 con Nervini e passa a condurre 5-6 con Cekulaev, immediata la replica delle pantere con Lubian e Sillah (7-6). Allo strappo da 8-8 a 11-8 firmato Sillah, Daalderop e Fahr, le biancoblù rispondono con Bah, Nervini e Nemeth (14-13). Sul 20-20 (Alberti)Santarelli cambia diagonale inserendo Ewert e Adigwe. Sul 21-10 tre colpi consecutivi di Sillah (due attacchi e un muro) fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte di Conegliano che poi chiude 25-20 con Adigwe.

Quarto set – Contenuto tira e molla nella prima metà del set, con punteggio leggermente favorevole ora all’una ora all’altra squadra: 4-3 (Daalderop), 5-6 (Bah), 8-7 (muro di Fahr). Sul 9-9 tre errori di fila in attacco di Sillah e Haak portano Chieri sul 9-12. Haak toglie d’impiccio Conegliano ma con Nervini e Bah le chieresi restano avanti di un’incollatura. Sul 14-15 due attacchi di Cekulaev valgono il 14-17. Da 17-19 le chieresi strappano a 17-22 con Nemeth, ma in un attimo Conegliano si riavvicina a 20-22 (Haak). Nervini sblocca Chieri (20-23) ma Fahr e Haak, quest’ultima con tre attacchi di fila, capovolgono il punteggio in 24-23. Rientra Dervisaj al posto di Bah. La prima palla match se ne va su errore di Sillah al servizio. Seguono altri due errori in battuta, di Nemeth (25-24) e Fahr (25-25). Intanto entrato Antunovic e Dambrink, e Dervisaj chiude il cambio con Bah. Haak mette a terra il 26-25 e il terzo match point è quello buono: Daalderop sigla il 27-25 e conclude l’incontro 3-1.

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri ‘76   3-1
Parziali  (23-25; 25-20; 25-20; 27-25)

PROSECCO DOC A.CARRACO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Haak 26, Lubian 8, Fahr 9, Daalderop 15, Sillah 15; De Gennaro (L); Ewert, Adigwe 4, Scognamillo, Gabi. N. e. Munarini, Chirichella, Forte (2L). All. Santarelli; 2° Barbato.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 17, Gray 2, Cekulaev 8, Nervini 19, Dervisaj 6; Spirito (L); Antunovic, Dambrink 1, Ferrarini, Alberti 5, Bah 9. N. e. Lotti, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Papadopol di Mantova e Puecher di Padova.
NOTE: presenti 4883 spettatori. Durata set: 31′, 26′, 25′, 29′. Errori in battuta: 11-11. Ace: 7-6. Ricezione positiva: 61%-50%. Ricezione perfetta: 40%35%, Positività in attacco: 48%-40%. Errori in attacco: 9-11. Muri vincenti: 6-6. MVP: Haak.

