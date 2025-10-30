Cuneo torna a mani vuote dalla trasferta a Monza

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna a casa priva di bottino dalla trasferta a Monza.

Una partita giocata punto a punto in tutti i set. I cuneesi vincono il primo parziale portandosi in vantaggio, ma i padroni di casa della Vero Volley Monza bramano la prima vittoria in campionato e colgono tutte le occasioni possibili. Fondamentale per coach Eccheli il cambio tra Marttila e Velichkov, il quale chiude con 11 punti personali, al pari dell’opposto Padar.

Resta ovviamente l’amaro in bocca per i cuneesi nel non aver chiuso la quarta frazione sul punteggio 23-21, che avrebbe automaticamente portato un punto e la possibilità di giocarsi il tutto e per tutto al tie-break. Mvp della serata Atanasov.

Da sottolineare nella prestazione biancoblù il primo punto in SuperLega di Simone Oberto, che nel terzo set ha realizzato un ace al servizio. Altrettanto degna di nota la prestazione in curva dei Blu Brothers che nel turno infrasettimanale si sono presentati all'Opiquad Arena con una presenza importante e non hanno mai smesso di sostenere la squadra.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Eccheli schiera: Zimmermann palleggio, Padar opposto, Beretta e Mosca al centro, Atanasov e Marttila schiacciatori; Scanferla (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Non abbiamo gestito bene il finale del quarto set, ci sono delle cose da rivedere che richiedono una certa urgenza ed è importante che ci resti il rammarico in bocca perché sul 23-21 chiudi il set hai fatto un punto e muovi la classifica; se vogliamo salvarci certe occasioni non possiamo non prenderle».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Sabato 1° novembre in casa alle ore 18.00 contro Gas Sales Bluenergy Piacenza. Prevendita attiva su Liveticket

Vero Volley Monza - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1

Parziali (22-25/25-20/25-22/27-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 18, Stefanović 8, Codarin 8, Sedlacek 16, Zaytsev 8; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo 2, Oberto 1, Bonomi. N.e. Giraudo, Copelli, Colasanti, Sala (L2).

All.: Matteo Battocchio

Aiuto All.: Mauro Rizzo

Aiuto All.: Fabio Genre

Ricezione positiva: 40%; Attacco: 50%; Muri 7; Ace 5.

Vero Volley Monza: Zimmermann 1, Padar 11, Beretta 4, Mosca 8, Atanasov 20, Marttila 4; Scanferla (L1); Velichkov 11, Frascio, Rohrs, Larizza. N.e. Ciampi, Knipe, Pisoni(L2).

All.: Massimo Eccheli.

II All.: Antonello Andriani.

Ricezione positiva: 45%; Attacco: 50%; Muri 8; Ace 5.

Durata set: 26’, 26’, 24’, 31’.

Durata totale: 107’.

Arbitri: Rossella Piana, Andrea Pozzato.