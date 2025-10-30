Club76: i risultati del turno infrasettimanale

Nuovo turno infrasettimanale in campo per il Club76.

A cominciare dalle ragazze della A1 del Chieri che, ieri sera, mercoledì, in trasferta a Conegliano, hanno regalato momenti di grande pallavolo, cedendo 3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 27-25).

In Serie B2 l’Alba Volley ha vinto il derby contro Libellula Bra per 3-1 (25-17, 29-31, 25-20, 25-21). Soddisfazione da parte del coach Barisciani, per una gara in controllo, dove però è mancato cinismo nei finali dei set, cosa che ha permesso alle avversarie di rientrate colmando anche gap importanti. Sabato 1 novembre si gioca nuovamente in casa contro Lilliput.

In U16 Gold il Club76 GS Pino Dragone inciampa al tie break 2-3 contro Pianeta Volley Bracco (6-25, 20-25, 25-21, 25-23, 8-15). La partita comincia in salita: una serie di battute potenti e complice la difficoltà di mettere palla a terra costringono fin da subito le pinesi all’inseguimento. Pino Dragone è protagonista di un’ottima prestazione contro una squadra ben preparata fisicamente e ordinata in campo. Un punto sudato e ben guadagnato che vede il Pino saldamente al secondo posto a una distanza proprio dal Pianeta Volley. Unica nota negativa l’infortunio di Emma Favaro sull’ultimo punto.

In U16 eccellenza 2010, il Club76 GS Pino Perseo ha perso 3-0 contro Pagliano & Passerin Lingotto Parella (25-11, 26-24, 28-26). Battuta d’arresto per la Perseo e prima sconfitta in trasferta. Le ragazze partono sottotono, concedendo troppi punti alle avversarie, chiudendo il primo set 25-11 per il Lingotto. Nel secondo e terzo set la squadra ritrova il suo gioco, combattendo punto su punto, ma non basta.

In U14 Regionale il Club76 Chieri Volleyball ha vinto 3-0 contro Domodossola (25-20, 25-12, 25-14). Una vittoria netta per le ragazze di coach Ollino, nel corso di una partita con poche sbavature. Un buon passo in avanti per una squadra quasi del tutto nuova, che deve ancora trovare certezze.