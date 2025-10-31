Tuttosport.com

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 va a Pesaro per la sfida con Vallefoglia

Le biancoblù di coach Bregoli affrontano in trasferta la Megabox Vallefoglia nel turno che segna il giro di boa dell’andata: appuntamento domenica 2 novembre alle 17
3 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 va a Pesaro per la sfida con Vallefoglia

Trasferta marchigiana in vista per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Nella settima giornata della Serie A1 Tigotà, giro di boa del girone d’andata, le biancoblù saranno impegnate a Pesaro contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Si gioca domenica 2 novembre con fischio d’inizio alle ore 17.
Le due squadre arrivano alla sfida distanziate in classifica di 2 punti, Chieri quinta a quota 11, Vallefoglia settima a 9. Reduci da due sconfitte consecutive fuori casa nei turni infrasettimanali con Novara e Conegliano, Spirito e compagne cercheranno a invertire la tendenza in trasferta. Le marchigiane al contrario puntano a prolungare il filotto interno positivo che le ha viste conquistare al PalaMegaBox tutti i 6 punti in palio con San Giovanni in Marignano e Bergamo.
L’ultimo precedente è la finale dei Playoff Challenge A1 Tigotà che lo scorso 5 aprile ha visto Vallefoglia imporsi 2-3 al PalaFenera qualificandosi alla CEV Challenge Cup. I precedenti sono in tutto nove, con sette successi di Chieri e due di Vallefoglia. Quattro le ex: da un lato Alice Degradi, dall’altro Chiara De Bortoli, Federica Carletti e Loveth Omoruyi.

A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è il vicecapitano Anna Gray. La sua analisi parte dalla partita di mercoledì scorso contro Conegliano: «La partita con Conegliano è stata un ottimo test per noi. Nonostante il risultato è stata una partita combattuta e in molti tratti sono prevalsi fondamentali che ci eravamo prefissati di migliorare. Ad esempio l’incisività in battuta, che in molti momenti è stata efficace. Abbiamo forse peccato nei finali dei set a chiudere il punto, cosa che sa fare molto bene Conegliano, c’è però anche da dire che mettere giù il pallone era difficile contro il loro ottimo muro e difesa. È comunque una prestazione che ci serve e ci servirà per il futuro, sapendo cosa ci aspetta».
La centrale passa quindi a presentare l’impegno con Vallefoglia: «Ripartiamo domenica con un’altra partita molto importante. Vallefoglia è una squadra di alto livello che lavora molto bene nel fondamentale muro-difesa. Credo che noi dovremmo solo esprimere l’armonia di gioco che abbiamo creato in queste partite. Se riusciamo a mantenere la serenità e allo stesso tempo l’incisività che ci caratterizza, credo potranno venire fuori un bel gioco e una bella partita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA