La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 va a Pesaro per la sfida con Vallefoglia

Trasferta marchigiana in vista per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 . Nella settima giornata della Serie A1 Tigotà , giro di boa del girone d’andata, le biancoblù saranno impegnate a Pesaro contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia . Si gioca domenica 2 novembre con fischio d’inizio alle ore 17 . Le due squadre arrivano alla sfida distanziate in classifica di 2 punti, Chieri quinta a quota 11, Vallefoglia settima a 9. Reduci da due sconfitte consecutive fuori casa nei turni infrasettimanali con Novara e Conegliano, Spirito e compagne cercheranno a invertire la tendenza in trasferta. Le marchigiane al contrario puntano a prolungare il filotto interno positivo che le ha viste conquistare al PalaMegaBox tutti i 6 punti in palio con San Giovanni in Marignano e Bergamo. L’ultimo precedente è la finale dei Playoff Challenge A1 Tigotà che lo scorso 5 aprile ha visto Vallefoglia imporsi 2-3 al PalaFenera qualificandosi alla CEV Challenge Cup. I precedenti sono in tutto nove, con sette successi di Chieri e due di Vallefoglia. Quattro le ex: da un lato Alice Degradi, dall’altro Chiara De Bortoli, Federica Carletti e Loveth Omoruyi.

A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è il vicecapitano Anna Gray. La sua analisi parte dalla partita di mercoledì scorso contro Conegliano: «La partita con Conegliano è stata un ottimo test per noi. Nonostante il risultato è stata una partita combattuta e in molti tratti sono prevalsi fondamentali che ci eravamo prefissati di migliorare. Ad esempio l’incisività in battuta, che in molti momenti è stata efficace. Abbiamo forse peccato nei finali dei set a chiudere il punto, cosa che sa fare molto bene Conegliano, c’è però anche da dire che mettere giù il pallone era difficile contro il loro ottimo muro e difesa. È comunque una prestazione che ci serve e ci servirà per il futuro, sapendo cosa ci aspetta».

La centrale passa quindi a presentare l’impegno con Vallefoglia: «Ripartiamo domenica con un’altra partita molto importante. Vallefoglia è una squadra di alto livello che lavora molto bene nel fondamentale muro-difesa. Credo che noi dovremmo solo esprimere l’armonia di gioco che abbiamo creato in queste partite. Se riusciamo a mantenere la serenità e allo stesso tempo l’incisività che ci caratterizza, credo potranno venire fuori un bel gioco e una bella partita».