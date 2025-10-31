Dodecarun torna in Valle d’Aosta: il 2 novembre a Pont-Saint-Martin la Ivery Vertical Running

La tappa numero diciassette del circuito Dodecarun sarà del tutto diversa dalle altre: per la distanza (poco meno di 3200 metri), il dislivello (330 metri) e la tipologia (i runner gareggeranno a cronometro , partendo a 30 secondi di distanza l’uno dall’altro. Sono queste le caratteristiche della Ivery Vertical Running , dal centro di Pont-Saint-Martin alla frazione di Ivery in programma domenica 2 novembre. «Il tracciato è molto suggestivo - dice Pierangelo Garda , presidente di Corribike Dfdp la società che organizza l’evento con il supporto dell’Atletica Pont Donnas – Si parte sull’asfalto e poi ci si immerge nei boschi e nei paesaggi tipici valdostani, regalando agli atleti un panorama mozzafiato».

Dodecarun è ormai alla volata finale. Il circuito prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, ci sono in palio premi per circa 70.000 euro.

Questi i prossimi appuntamenti: il 9 novembre Dodecarun arriva a Borgosesia (VC), con il Memorial Mario Frova di cross (6 chilometri). Il 16 novembre ritorno sull’asfalto a Piossasco (TO), con la Sei miglia di Piossasco (9,6 chilometri su strada). Il 23 novembre a Castelletto Monferrato (AL) gran finale sui 18 chilometri del Giro di Dino, dedicato alla memoria di Gino Gandin, il podista che si allenava su questo tracciato sul quale hanno corso molti nomi noti dell’atletica alessandrina, a partire da Valeria Straneo, medaglia d’argento sulla maratona ai campionati mondiali di Mosca 2013.

Le classifiche dopo sedici prove:

UOMINI. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 861 punti; 2. Sovera (Atl. Saluzzo) 762; 3. Carrera (Casone Noceto) 747; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 611; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 521; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 361; 7. Celestre (Atl. Alessandria) 300; 8. Scabbio (Atl. Novese) 265; 9. Perardi (Sport Project VCO) e Agoglia (Brancaleone AT) 250. SM35: 1. Sovera 810; 2. Carrera 747; 3. Vironda (Sisport) 255. SM40: 1. Arnaudo 642; 2. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 256; 3. Santimone (Borgeretto ’75) 168; SM45: 1. Trinchero (Brancaleone AT) 295; 2. Pignocchino (Atl. Monterosa Arnad) e Daponte (Atl. Novese) 183. SM50: 1. Zanotti 585; 2. Agoglia 340; 3. Scabbio 313. SM55: 1. Mogni (Atl. Novese) 191; 2. Fasano (Atl. Novese) 148; 3. Bocchio (Atl. Novese) 139. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 280. SM65: 1. Zucca (Acquirunners) 426. SM70: 1. Torti (Verdenero) 175. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 138.

DONNE. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 1032 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 727; 3. Primo (Borgaretto ’75) 647. 4. Laino (Brancaleone Asti) 526; 5. Rabbia (Brancaleone AT) 465; 46. Cammaleri (Borgaretto ’75) 415; 7. Borello (Atl. Canavesana) 262; 8. Giusto (Atl. Pinerolo) 260; 9. Jakubowska (Atl.Novese) 254; 10. Conoscenti (Borgaretto ’75) 237. Cavalieri (Sisport) 227. SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) e Giancaspero (DK Runners) 70; SF40: 1. Marchisa (Atl. Alessandria) 165; 2. Picchianti (Atl.Trecate) 146; 2. L’Epee (Roata Chiusani) 140. SF45: 1. Laino 558; 2. Gioia (Giannonerunning) 177; 3. Giribaldi (Atl. Novese) 123. SF50: 1. Ferro 739; 2. Giusto 458; 3. Conoscenti (Borgaretto ’75) 289. SF55: 1. Primo 657; 2. Rabbia 505; 2. Cammaleri 491. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 178. SF65: 1. Sulis (Brancaleone) 343. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars) e Borretta (Vittorio Alfieri) 60. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120.