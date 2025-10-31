BEA Chieri: al PalaGialdo la tappa U14 della Chieri Basketball League 

Sabato 25 ottobre 2025 il PalaGialdo di Chieri ha ospitato la tappa Under 14 Maschile della Chieri Basketball League, con i gruppi di categoria di quattro società tra Piemonte e Valle D’Aosta: Avigliana Basket, BEA Chieri, Collegno Basket e Nus-Ayas Basket.

Nella prima semifinale, i padroni di casa di BEA Chieri affrontano un’ottima Collegno Basket, che da subito fa capire di essere una pretendente alla vittoria finale. I Leopardi partono male iniziano a carburare nella seconda parte della gara, quando è ormai troppo tardi per mettere in discussione il successo degli avversari, più reattivi da subito.

La seconda semifinale tra Nus Ayas Basket e Basket Avigliana è equilibratissima sin dalla palla a due. Solo alla fine, i valdostani riescono a portare il loro vantaggio in doppia cifra e accedere alla finalissima.

Avigliana non patisce la fatica delle due gare consecutive nella finale 3°/4° posto e conquista il gradino più alto del podio. La finale è molto combattuta e di ottimo livello per la categoria. Nus Ayas è brava a sfruttare al meglio il talento di alcuni giocatori di punta e, alla prima partecipazione, vince il torneo di categoria.

SEMIFINALI

BEA CHIERI-COLLEGNO BASKET 34-65

Parziali (8-23; 18-42; 27-49)

CHIERI: Betta F., Betta E. 4, Campana 2, Errico 2, Franchi, Gallo, Iantorno 2, Jarca 3, Longo 1, Mariani, Marzullo 4, Navone 2, Parizia, Pupeschi 14. All. Bonifacio.

2ª SEMIFINALE

NUS AYAS BASKET-BASKET AVIGLIANA 48-38

Parziali (17-8; 28-26; 41-37)

FINALE 3º/4º POSTO

BEA CHIERI-BASKET AVIGLIANA 35-82

Parziali (10-21; 22-42; 29-63)

CHIERI: Betta E. 4, Campana 3, Errico 2, Franchi, Gallo, Iantorno 2, Jarca 2, Longo 6, Mariani 2, Marzullo 4, Navone 5, Parizia 4, Pupeschi 3. All. Bonifacio

FINALE 1º/2º POSTO

NUS AYAS BASKET-COLLEGNO BASKET 77-55

Parziali (13-14; 39-25; 60-47)