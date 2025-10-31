Al via domani, sabato 1 novembre, la 18ª Apple Run

La diciottesima Apple Run , sabato 1° novembre a Cavour (Torino), sarà un’edizione da record. Saranno infatti più di mille i runner che si affronteranno sui due giri del tracciato intorno alla Rocca per i 10 chilometri certificati Fidal che assegneranno la vittoria. Alla quantità si affianca la qualità, tanto da rendere possibile il miglioramento dei primati della corsa: il recentissimo 29’20” de keniano Simon Waithira Mwangi (vincitore nel 2024) e 32’23” per l’etiope Tegeng Adissalem Belay (prima nel 2022).

Di particolare interesse per tecnici e appassionati è il rientro alle competizioni dell’ex azzurro Dario De Caro, 28 anni, campione italiano promesse sui 10000 nel 2019. Il torinese De Caro, seguito a lungo da coach Gianni Crepaldi al Cus Torino, aveva lasciato l’Italia per andare negli Stati Uniti affiancando agli studi di ingegneria biomedica le gare di altissimo livello del circuito universitario americano NCAA. Con la maglia dell’Università dell’Idaho, nel team allenato da Corey Ihmels, aveva raggiunto risultati di ottimo livello sulla pista indoor di Boston: 7’47”46 sui 3000 e 13’38’47” sui 5000.

Principali avversari di Di Caro saranno i keniani residenti in Italia Boniface Fundi Njiru (Libertas Orvieto) e Jacobs Kipkorir Kosgei (Orecchiella Garfagnana), che quest’anno hanno corso i 10000 su strada rispettivamente in 29’22” e 29’50”. Tra gli altri iscritti alla prova maschile, i migliori tempi di accredito sono per Francesco Breusa (Battaglio Cus Torino, 29’32”), Gianluca Ferrato (Atletica Saluzzo, 29’57”) e Mustapha Boussifi (Amici di Marcello, 30’33).

Presenza keniana anche in campo femminile, con Mercy Jebichii (Atletica Gran Sasso Teramo), forte di un primato stagionale di 34’57”. Ad impegnarla un gruppo di piemontesi: Francesca Durante (Casone Noceto, 35’23”), Federica Cerutti (Sport Project VCO, 35’37), Sarah Aimee L’Epee (Roata Chiusani, 35’44”) e Gaia Gagliardi (Atletica Saluzzo, 35’53”),

La gara – organizzata dall’Applerun Team di Marco Isoardi, Mauro Riba e Martina Mercol con la collaborazione dell’Atletica Saluzzo e dell’Atletica Valpellice, il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e il sostegno del Comune di Cavour e della ProCavour, organizzatrice della Fiera TuttoMele - sarà valida per l’assegnazione dei titoli provinciali sui 10 km per le categorie allievi, juniores, promesse e seniores (23-34 anni).

La partenza è prevista per le 10: come da tradizione, ogni concorrente riceverà 8 chilogrammi di mele come premio di partecipazione.