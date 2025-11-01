Basket College Novara: “Ricorso ufficiale: chiederemo il 20–0 a tavolino”

Nel ricorso depositato presso il Comitato Regionale FIP, il Basket College Novara chiederà la riforma integrale della decisione e l’omologazione della gara con il risultato di 20–0 a tavolino, ma a favore del College Novara, evidenziando come la mancata disputa sia stata determinata dal rifiuto della società biellese di attenersi alle disposizioni arbitrali.

Come ampiamente documentato agli atti, infatti:

• il PalaVerdi di Novara era temporaneamente indisponibile, causa il protrarsi di una manifestazione federale di tennis tavolo che si è risolta alle ore 18:40, rendendo il campo perfettamente agibile;

• gli arbitri in alternativa avevano disposto lo spostamento della gara presso la palestra Bellini, impianto omologato e situato nello stesso Comune;

• la società Biella Teens Basket ha rifiutato di attendere pochi minuti e non ha accettato la disposizione arbitrale, abbandonando l’impianto dopo la refertazione arbitrale;

• le conversazioni WhatsApp intercorse nel mese di settembre dimostrano che la società biellese aveva già accettato due proposte di variazione di data e orario, salvo poi non confermarle ufficialmente su FIPOnline, contribuendo a generare il disguido.

Secondo quanto scritto nel ricorso e previsto dall’art. 26 del Regolamento Esecutivo Gare e dagli artt. 40, 49 e 53 del Regolamento di Giustizia FIP, il rifiuto di disputare una gara o di ottemperare a un ordine arbitrale comporta la perdita dell’incontro a tavolino e può dar luogo a ulteriori sanzioni accessorie.

Il Basket College Novara ha pertanto chiesto che venga riconosciuta la responsabilità diretta della società ospite Biella Teens Basket e che venga omologato il risultato di 20–0 a favore del College, o in via subordinata che sia disposta la ripetizione dell’incontro per garantire la regolarità del campionato.

«Abbiamo piena fiducia nella giustizia sportiva – dichiara il Presidente Andrea Delconte – e riteniamo che i fatti parlino da soli. Non accettiamo di essere penalizzati per un episodio non imputabile alla nostra società e aggravato da comportamenti dell’avversario che riteniamo antisportivi. Il campo deve restare il luogo dove si decide una partita, non una questione d’ufficio.»

La sessione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale è fissata per mercoledì 5 novembre 2025, ore 17:15.

L’esito della decisione sarà reso noto nei giorni successivi attraverso il Comunicato Ufficiale della FIP Piemonte.