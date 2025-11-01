Basket College Novara: “Ricorso ufficiale: chiederemo il 20–0 a tavolino”

La società A.S.D. Basket College Novara comunica di aver presentato formale ricorso alla Commissione Giudicante d’Appello Territoriale FIP Piemonte avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale n. 51 – Comunicato Ufficiale n. 267 del 27 ottobre 2025, relativa alla gara di Serie C Unica Maschile del 25 ottobre scorso contro la Biella Teens Basket, non disputata per cause non imputabili alla società ospitante.
Nel ricorso depositato presso il Comitato Regionale FIP, il Basket College Novara chiederà la riforma integrale della decisione e l’omologazione della gara con il risultato di 20–0 a tavolino, ma a favore del College Novara, evidenziando come la mancata disputa sia stata determinata dal rifiuto della società biellese di attenersi alle disposizioni arbitrali.
Come ampiamente documentato agli atti, infatti:
• il PalaVerdi di Novara era temporaneamente indisponibile, causa il protrarsi di una manifestazione federale di tennis tavolo che si è risolta alle ore 18:40, rendendo il campo perfettamente agibile;
• gli arbitri in alternativa avevano disposto lo spostamento della gara presso la palestra Bellini, impianto omologato e situato nello stesso Comune;
• la società Biella Teens Basket ha rifiutato di attendere pochi minuti e non ha accettato la disposizione arbitrale, abbandonando l’impianto dopo la refertazione arbitrale;
• le conversazioni WhatsApp intercorse nel mese di settembre dimostrano che la società biellese aveva già accettato due proposte di variazione di data e orario, salvo poi non confermarle ufficialmente su FIPOnline, contribuendo a generare il disguido.
Secondo quanto scritto nel ricorso e previsto dall’art. 26 del Regolamento Esecutivo Gare e dagli artt. 40, 49 e 53 del Regolamento di Giustizia FIP, il rifiuto di disputare una gara o di ottemperare a un ordine arbitrale comporta la perdita dell’incontro a tavolino e può dar luogo a ulteriori sanzioni accessorie.
Il Basket College Novara ha pertanto chiesto che venga riconosciuta la responsabilità diretta della società ospite Biella Teens Basket e che venga omologato il risultato di 20–0 a favore del College, o in via subordinata che sia disposta la ripetizione dell’incontro per garantire la regolarità del campionato.
«Abbiamo piena fiducia nella giustizia sportiva – dichiara il Presidente Andrea Delconte – e riteniamo che i fatti parlino da soli. Non accettiamo di essere penalizzati per un episodio non imputabile alla nostra società e aggravato da comportamenti dell’avversario che riteniamo antisportivi. Il campo deve restare il luogo dove si decide una partita, non una questione d’ufficio.»
La sessione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale è fissata per mercoledì 5 novembre 2025, ore 17:15.
L’esito della decisione sarà reso noto nei giorni successivi attraverso il Comunicato Ufficiale della FIP Piemonte.