Verso O.ME.P.S. Battipaglia-Autosped BCC Derthona

Quinto appuntamento di campionato per l’Autosped BCC Derthona, attesa domani dalla sfida al PalaZauli di Battipaglia. La palla a due dell’incontro è in programma alle ore 16. Entrambe le formazioni sono alla ricerca del primo successo in campionato: la squadra campana, in settimana, ha cambiatoi la guida tecnica, con Roberto Ricchini subentrato a Cristian Braidotti, nella passata stagione vice allenatore del BCC.

FOCUS SULLE AVVERSARIE – In etstate la O.ME.P.S. ha attuato la consueta rivoluzione nel parco straniere, mantenendo invece una solida ossatura per quanto riguarda il parco italiane. Raffaella Potolicchio, Rosa Cupido e Francesca Baldassarre (MVP Giovane della Serie A1 2024/25) garantiscono minuti di qualità al roster della squadra ora allenata da Ricchini, che ha in Anaya Peoples (13 punti e 11 rimbalzi di media) ed Esther Fokke (13 punti e 6.5 rimbalzi a uscita) le due principali terminali offensive. Le altre due straniere sono Isnette Natabou e Yulivana Valcheva, mentre le rotazioni sono completate da Emilia Naddeo.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la sfida che attende il BCC nella quinta giornata di campionato è stata Francesca Leonardi: «Andiamo a Battipaglia con l’obiettivo primario di portare a casa la prima vittoria stagionale. Ci aspetta una gara contro una squadra imprevedibile che gioca molto in transizione. Per cui dovremo essere brave a impattare l’incontro al meglio, facendoci trovare pronte e partendo dalla difesa per costruire buoni tiri in attacco, anche nei primi secondi dell’azione».

DOVE VEDERE LA GARA – La partita sarà visibile su flima.tv.