Le sorelle Mescia volano alle finali nazionali di Specialità Junior e Senior di Caorle

Nei giorni 17, 18 e 19 ottobre a Candelo si è disputato il Campionato di Specialità Gold ZT1 Junior-Senior, appuntamento fondamentale del calendario agonistico di ginnastica ritmica. Le sorelle Mescia hanno brillato conquistando entrambe l’accesso al Campionato Nazionale, che si terrà a Caorle l’8 e 9 novembre.

La giovane Ginevra Mescia, categoria Junior 1, ha ottenuto un risultato straordinario conquistando il titolo interregionale al nastro e assicurandosi così l’accesso diretto al Nazionale. Ma non solo: grazie all’eccellente punteggio ottenuto anche con le clavette, e alla successiva stilatura della graduatoria nazionale — che prevede l’ammissione diretta delle ginnaste salite sul podio in ogni Zona Tecnica più il ripescaggio di cinque atlete a livello nazionale — Ginevra porterà con sé anche questo attrezzo nella competizione tricolore.

Grande soddisfazione anche per Eleonora Mescia, categoria Senior 1, che viene ripescata nella classifica nazionale con ben due attrezzi: palla e clavette.

Un risultato che premia l’impegno costante e la passione delle due atlete, seguite con dedizione dalla loro allenatrice di riferimento Jessica De Biasi, supportate dalle tecniche che collaborano con la società e sostenute ogni giorno dalle loro compagne di squadra.

Tutta la società Elegantia è orgogliosa di queste due straordinarie ginnaste e si unisce in un grande incoraggiamento per Ginevra ed Eleonora, pronte a rappresentare al meglio i colori della squadra al Campionato Nazionale di Specialità Junior e Senior 2025 di Caorle.