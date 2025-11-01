Asti Mens Sana: Battuta d’arresto per l’U14 Gold

La gara, giocata con intensità e determinazione, ha visto i ragazzi di coach Riccardo Amico faticare a mantenere il ritmo dal secondo quarto dell’incontro.

Un infortunio a inizio terzo quarto ha condizionato la tenuta del gruppo, mentre gli avversari hanno saputo approfittare del momento per allungare nel punteggio con lucidità e precisione.

Nonostante l’impegno e la voglia di reagire, l’Asti Mens Sana non è riuscita a ricucire lo strappo. Una sconfitta che servirà da stimolo per continuare a lavorare e crescere, in vista dei prossimi appuntamenti.

Tutto pronto per il debutto stagionale della prima squadra della Asti Mens Sana: domenica alle 20,30 il Pala Makymo ospiterà la gara inaugurale del campionato contro Basket Club Mondovì, con i nostri ragazzi pronti a scendere in campo davanti al pubblico di casa. L’attesa è alta e l’entusiasmo palpabile: sarà una giornata di sport, passione e pallacanestro vera.

Asti Mens Sana - Campus Monferrato 44-73

Asti Mens Sana: Anrò, Beretta, Caterisano 4, Cellino, Finco 12, Iudicelli 6, Marcu 10, Mulaj 6, Monaldi, Viano 2, Pianta, Piazza 3 – Coach Riccardo Amico – Assistente Pietro Rattazzo