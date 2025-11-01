Gulliver Derthona espugna Bergamo e centra la seconda vittoria consecutiva 

Il Gulliver Supermercati Derthona conquista la seconda vittoria consecutiva superando in trasferta la Blu Orobica Bergamo con il punteggio di 73-84, nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale Conference Nord.

Avvio di gara in salita per i Leoni, che faticano a contenere il ritmo dei padroni di casa. Nel finale di quarto, tre canestri consecutivi e una difesa più solida consentono ai bianconeri di chiudere avanti di tre lunghezze. Nel secondo periodo il Derthona mantiene alta l’intensità, proseguendo l’importante parziale di 23-5 aperto a fine primo quarto portandosi sul +13. La reazione di Bergamo dopo il time-out non basta per invertire l’inerzia: il Gulliver mantiene saldamente il controllo e va all’intervallo lungo sul 51-40.

Al rientro in campo, Tortona continua a dettare i tempi, toccando anche il massimo vantaggio di 20 punti grazie alla solidità difensiva e alla rapidità nelle transizioni offensive trovando buoni tiri. I bergamaschi provano a rientrare, ma la squadra di coach Talpo chiude il terzo periodo avanti 55-74. Nell’ultimo quarto, un parziale di 11-3 firmato Blu Orobica riapre temporaneamente la gara, ma i Leoni restano concentrati e gestiscono con lucidità i possessi finali, assicurandosi così la vittoria e portare a casa i due punti. Il Gulliver conquista così la sua terza vittoria stagionale, la prima in trasferta. Prestazione di rilievo per Andrija Josovic, protagonista del match con una doppia doppia da 26 punti (6/9 da due, 3/7 da tre, 5/6 ai liberi) e 11 rimbalzi.

Unica Blu Orobica Bergamo - Gulliver Derthona 73-84

Parziali (23-26, 40-51, 55-74)

Bergamo: Odiphri 14, Polanco 18, Cefis, Leoni 14, Franco 11, Pagnoncelli ne, Hrytsiuk, Zana 2, Sergio 8, Carparelli 6, Cattaneo, Mal. All. Ciocca

Derthona: Di Meo 6, Fogliato 7, Bottelli 14, Bresciani 5, Borasi, Obakhavbaye, Wilkinson 3, Bellinaso 9 (5 ast), Coulibaly 4 (7 reb), Bordoni, Josovic 26 (9/16 dal campo, 5/6 ai liberi, 11 reb), Taverna 10. All. Talpo Ass. Fanaletti

Prossimo impegno per il Gulliver in programma sabato 8 novembre al Pala Camagna alle 20:30 contro Pizzighettone